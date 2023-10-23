دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وصفات لتبييض تحت العين بسرعة وإزالة السواد نهائياً بطرق طبيعية,

نقدم وصفات لتبييض تحت العين طبيعياً، حيث تعاني الكثير من الفتيات بسبب ظهور الهالات السوداء أسفل العينين والتي تؤثر بشكل كبير على جمال الوجه وتعطي سن أكبر للفتاة، وبالتالي تجعلها تشعر بالحرج أمام الكثير من الأشخاص، مما ينتج عنه أن تقل ثقتها بنفسها كثيراً وربما تنفق الكثير من الأموال على كريمات تبييض تحت العين وإزالة السواد لكنها لا تجدي نفعاً، ولكن يوجد بعض الطرق الطبيعية التي تساعد على تفتيحها بشكل سريع، ومن خلال هذا المقال نوضح أفضل الوصفات الطبيعية لإزالة سواد أسفل العيون.وصفات لتبييض تحت العين

تبييض تحت العين بالشاي

بفضل احتواء الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد على التخلص من جميع الخلايا التي تؤثر على البشرة، اعتبره الكثير من الخبراء عامل قوي تتوفر فيه العديد من العناصر التي تزيل السواد حول العين، ويمكن تحضير الوصفة كالتالي:تقومي بغلي الشاي الأخضر في قليل من الماء، وبعد ذلك اتركيه يبرد ثم احضري قطعة من القطن واغمسيها في ماء الشاي، من ثم ضعيها على العين لمدة 10 دقائق، ولا تغسلي بشرتك إلا في اليوم التالي وكرريها بشكل يومي لتحصلي على أفضل نتائج كونها أقوى وصفات لتبييض تحت العين بسرعة فائقة.

وصفات لتبييض الرقبة

وصفة فيتامين E لتبييض تحت لعين

من أكثر الفيتامينات الهامة التي تفيد البشرة بشكل كبير هو فيتامين E لأنه يزيل الهالات السوداء في وقت قياسي، وكثيراً ما تستخدمه الفتيات المقبلات على الزواج تحديداً لما له من فاعلية في تبييض تحت العين بسرعة، حيث تقومين بدهن زيت فيتامين E على البشرة كل يوم قبل الذهاب إلى النوم، وسوف تجدين نتيجة رائعة في أقل من 30 يوماً.خلطة تبييض تحت العين بالبطاطا

يفضل الكثير من الأشخاص تناول البطاطا بسبب طعمها اللذيذ، إلا أنهم لا يدركون أنها تفيد البشرة بشكل كبير، بمعنى أن تزيل السواد الموجود أسفل العين، وتختارها الكثير من السيدات كونها من أسرع وصفات لتبييض تحت العين طبيعياً بسرعة، لأنها تحوي نسبة كبيرة من العناصر المفيدة للبشرة.

تجهيز خلطة تبييض تحت العين بالبطاطا تتطلب تحضري شرائح من البطاطا، وتعصريها في الخلاط ثم تبادري بتصفيتها، ثم خذي قطعة من القطن واغمسيها بها ومرريها حول العينين برفق لمدة 8 دقائق، وفي النهاية اشطفي بشرتك في اليوم التالي، وكرريها كل يوم لأنها تعد من أكثر وصفات لتبييض تحت العين استخداماً.

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