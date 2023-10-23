دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بدون الفحص ..5علامات واضحة تدل على أن مستويات السكر في الدم لديك مرتفعة للغاية ؟,

ما هي الأعراض الخمسة الرئيسية التي تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم لديك في الصباح؟ ألق نظرة على هذه القائمة وأيضًا نصائح حول كيفية تصحيحها .

نحن نعلم أن مرض السكري من النوع 2 هو حالة مزمنة تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم التي تهدد جسمك.قد يكون الشخص الذي يعاني غير مدرك لكيفية تغير مستويات السكر في الدم على مدار اليوم.يقول الأطباء إن ظاهرة الفجر هي إرتفاع طبيعي في نسبة السكر في الدم يحدث في ساعات الصباح الباكر.

مرض السكري هو حالة صحية تتطلب العلاج. من المهم الحفاظ على مستويات السكر في الدم في النطاق المستهدف قدر الإمكان للمساعدة في منع أو تأخير المشاكل الصحية الخطيرة طويلة المدى ، مثل أمراض القلب وفقدان البصر وأمراض الكلى.

لكن في كثير من الأحيان ، لا يعرف المرضى كيف يمكن أن تتغير مستويات السكر في الدم على مدار اليوم. داء السكري من النوع 2 هو نتيجة خلل في طريقة معالجة الجسم لهرمون الأنسولين الذي ينظم نسبة السكر في الدم.

في الصباح ، هناك تحول في مستويات السكر في الدم بسبب التغيرات الهرمونية في الجسم.

وفقًا لـ Medical News Today ، (وفقًا لما نقلته Express.co.uk ) ، فإن الأعراض الخمسة الرئيسية التي يجب تحديدها للتحذير من ظاهرة الفجر تشمل:

ضعف

غثيان

رؤية ضبابية

الارتباك

العطش الشديد.

قد تكون ظاهرة الفجر مشكلة لأن الجسم غير قادر بشكل طبيعي على تصحيح تغيرات الأنسولين أثناء الليل. يؤدي هذا غالبًا إلى ارتفاع مستويات جلوكوز الدم باستمرار في الصباح. تشير التقديرات إلى أن ظاهرة الفجر تحدث في حوالي 50 في المائة من الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

الدكتورة سارة بروير ، طبيبة عامة ، وصحفية صحية ومتخصصة في طب التغذية ، هي عضو في هيئة التحرير الاستشارية لمؤسسة أبحاث مرض السكري والعافية ، المملكة المتحدة.

أخبر دكتور بروير Express.co.uk أن “السبب الرئيسي الذي يجعل كل شخص يعاني من ارتفاع طفيف في مستوى السكر في الدم في الصباح يُعرف بظاهرة الفجر”.

وقالت لـ Express.co.uk : “ترجع ظاهرة الفجر إلى نظمنا الحيوية الطبيعية التي يتم فيها كبح إنتاج هرمون الأنسولين (الذي يخفض الجلوكوز) أثناء النوم ، ومستويات الهرمونات الأخرى التي ترفع الجلوكوز (هرمون النمو والجلوكاجون والكورتيزول) يزيد.

“هناك أيضًا نظرية (تُعرف باسم تأثير Somogyi) تشير إلى أنه في الأشخاص المصابين بداء السكري الذين يتناولون الأنسولين ، يمكن أن يكون ارتفاع نسبة السكر في الدم في الصباح تأثيرًا مرتدًا لاستخدام الكثير من الأنسولين أو ، على العكس من ذلك ، القليل جدًا في الليلة السابقة ، لكن هذا مثير للجدل “.

ما هي أهداف سكر الدم؟

هدف سكر الدم هو النطاق الذي تحاول الوصول إليه قدر الإمكان. وفقًا لـ CDC (مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها) ، فهذه أهداف نموذجية:

قبل الأكل: 80 إلى 130 مجم / ديسيلتر.

بعد ساعتين من بدء الوجبة: أقل من 180 مجم / ديسيلتر.

يقول مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أيضًا أن أهداف السكر في الدم قد تكون مختلفة حسب عمرك وأي مشاكل صحية إضافية لديك وعوامل أخرى. تأكد من التحدث مع طبيبك حول الأهداف الأفضل بالنسبة لك.

كيفية إدارة الارتفاع الصباحي في جلوكوز الدم:

هذا ما يمكنك فعله للسيطرة على الارتفاع الصباحي في الجلوكوز ، كما يقترح Express.co.uk .

اسأل طبيبك عما إذا كان يمكنك تناول الدواء أو الأنسولين في وقت النوم بدلاً من تناوله في وقت العشاء.

تناول العشاء في وقت مبكر من المساء وقم بنزهة / تمرين خفيف بعد العشاء.

تجنب الوجبات الخفيفة التي تحتوي على الكربوهيدرات في وقت النوم وإلا سترتفع مستويات السكر لديك وتجعلك أكثر جوعًا قريبًا – وهي فكرة سيئة إذا كنت ترغب في تجنب الزحف إلى الثلاجة في منتصف الليل.

إذا كانت مستويات الجلوكوز لديك مرتفعة في الصباح ، فتحدث إلى طبيبك للحصول على نصائح حول النظام الغذائي ونمط الحياة الفردي ، ومراجعة أدويتك الحالية.

تحدث إلى طبيبك ، فقد يرغب / ترغب في تغيير دوائك أو جرعتك.

اشرب سوائل كافية للحفاظ على الترطيب.

لا تفوت وجبة الإفطار. أيضا ، اجعله صحي وليس سعرات حرارية فارغة.

إخلاء المسؤولية: النصائح والاقتراحات المذكورة في المقالة هي لغرض المعلومات العامة فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة طبية متخصصة. استشر طبيبك أو أخصائي التغذية دائمًا قبل البدء في أي برنامج لياقة أو إجراء أي تغييرات على نظامك الغذائي.

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