«سم قاتل».. هذا النوع من المانجا متوفر بالاسواق ملئي بالديدان البيضاء.. سم قاتل تسبب بوفاة أسرة كاملة.؟!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - المانجو هي فاكهة استوائية لذيذة ومغذية، وتعتبر واحدة من أشهر الفواكه في العالم. تتواجد المانجو بأشكال وألوان متنوعة بسبب وجود العديد من الأصناف المختلفة. على الرغم من تنوعها، إلا أن هناك بعض الأنواع تنمو بها الديدان البيضاء السامة، لذا يجب تجنب تناولها. تابع لمعرفة أفضل أنواع المانجو المتوفرة في الأسواق.

المانجو

يعرف المانجو بلحمه الأصفر الزاهي وقشرته الخضراء، ويتميز بنكهة حلوة ومنعشة، وهو واحد من أشهر أنواع المانجو. المانجو الأتولفو، المعروف أيضًا بمانجو الفاكهة الكريمية، يتميز بلحمه الكريمي ذو نكهة عطرية فريدة. أما المانجو الفالنتين، فيتميز بقشره الأحمر ولحمه الأصفر، ويتميز بنكهة غنية وحلاوة طبيعية. أما المانجو الهادن، فيتميز بقشره الأحمر ولحمه البرتقالي، ويتميز بنكهة حلوة وحمضية في الوقت نفسه.

لتجنب نمو الديدان البيضاء السامة في المانجو، يمكنك اتباع هذه الإرشادات:

1. اختيار المانجو بعناية: اختر المانجو التي تكون ناضجة وتجنب تلك التي تظهر عليها صدمات أو ثقوب، حيث يشير ذلك إلى وجود ديدان.

2. غسل المانجو: قبل تناول المانجو، قم بغسلها جيدًا بالماء الفاتر لإزالة أي بكتيريا أو ديدان محتملة.

3. تقطيع المانجو بعناية: عند تقطيع المانجو، تحقق من وجود أي علامات على وجود ديدان. الديدان قد تكون غير مرئية في اللحم.

4. تخزين المانجو: لتجنب دخول الديدان، حافظ على المانجو في درجة حرارة منخفضة أو في الثلاجة إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بها لفترة طويلة.

تجنب القلق بشأن الديدان في المانجو باتباع هذه الخطوات سيمكنك من الاستمتاع بالمانجو بأمان وصحة.