«يا بختك لو معاك العملة ديه».. الشلن الملكي مطلوب في السوق المصرية بـ1.5 مليون جنيه .. كنز في بيتك وانت متعرفش!!؟؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يجذب العديد من هواة جمع العملات القديمة النادرة انتباههم نحو العملات التي تمتلك قيمة تاريخية وتاريخية مهمة، مما يدفع الجميع إلى محاولة الحصول عليها بمختلف السبل، وبخاصة عند عرضها في المزادات العامة، مما يؤدي إلى زيادة أسعارها إلى مستويات خيالية.

شلن المملكة المتحدة للملك إدوارد الثامن نجل الملك جورج الخامس بمليون جنيه

تعتقد العديد من الأشخاص أن هواة جمع المقتنيات القديمة النادرة موجودين فقط في مصر، ولكن الحقيقة هي أنهم متواجدون في جميع أنحاء العالم، ويشتاقون دائمًا إلى اقتناء العملات القديمة هذا الاهتمام دفع التجار والهواة إلى البحث عن هذه العملات الأجنبية في الأسواق المصرية لبيعها في الخارج بأسعار مرتفعة أو لبيعها في مصر للمهتمين بها من بين هذه العملات النادرة تأتي عملة شلن الملك إدوارد الثامن، ابن الملك جورج الخامس تُعد هذه العملة واحدة من أندر العملات الأجنبية المطلوبة بشدة في الخارج وفقًا لتصريحات زكريا نبيل، تاجر وهاوي للعملات، يبلغ سعرها حوالي 70 ألف دولار، ما يعادل أكثر من 1.1 مليون جنيه مصري تتميز هذه العملة بصورة الملك إدوارد الثامن عليها، وتحمل عام إصدار 1937 من الجدير بالذكر أن إجمالي العملات المصدرة من هذا النوع لا يتجاوز 10 عملات، حيث تأجل إصدارها للتداول في الأسواق عام 1937 بسبب استقالة إدوارد من الحكم بسبب قصة حب مع امرأة مطلقة، ما منعه من الزواج منها وأدى إلى توقف إصدار العملة قبل طرحها في الأسواق، لذلك بقيت عددًا قليلًا جدًا منها تم إصدارها قبل موعد الإصدار الرسمي.