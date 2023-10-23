«هتبقي مليونير».. نوكيا 3310 وصل سعره ل 40 الف جنيه يبختك لو لسة عندك .. الحق فتش عليه بسرعة!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في السنوات الأخيرة، شهدت صناعة الهواتف المحمولة تغييرات كبيرة نتيجة انتشار الإعلانات عن أجهزة إلكترونية شهيرة كانت قد تم إصدارها منذ فترة وباعت مجدداً بأسعار غير متوقعة، مشابهة لظاهرة بيع “العملات القديمة” مثل البريزة والشلن وغيرها من بين هذه الأحداث، تم عرض أول هاتف آيفون للبيع بمليون جنيه، وقدمت شركة نوكيا أيضاً فرصة مهمة للأفراد لتحقيق أرباح كبيرة من بيع هواتفها القديمة المستعملة.

نوكيا 3310 بـ40 ألف جنيه

موقع eBay الأمريكي مشهور ببيع مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية والقديمة يُعرض على هذا الموقع أكثر من إعلان لبيع الهاتف الشهير نوكيا 3310 بأسعار تصل إلى 1346 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل حوالي 41 ألف جنيه إذا قررت بيع 10 وحدات من هذا الهاتف الشهير على موقع eBay، ستكسب أكثر من 400 ألف جنيه للحصول على هذا السعر، يجب أن يكون الهاتف في حالته الأصلية ويعمل بشكل جيد، وهذا هو شرط معظم الإعلانات التي يتم نشرها لهاتف نوكيا الأيقوني يحظى هذا الهاتف بشعبية كبيرة وما زال يعشقه الملايين حتى اليوم لاحظ أن نوكيا 3310 كان يمتاز ببطارية تدوم لمدة 55 ساعة من المكالمات المستمرة، وكانت سرعة فتح نظامه تستغرق 8 ثوانٍ فقط لاقت لعبة الثعبان الشهيرة شهرة كبيرة ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية في عام 2010 بعد أن وصل عدد مستخدميها إلى مليار شخص.

احداث غريبة زادت من قيمة الهاتف

أحداث غريبة أخرى تتعلق بهذا الهاتف، فقد أنقذ حياة جندي أمريكي في أفغانستان بعدما تلقى طلقة في الصدر، ولحسن حظه كان يضع الهاتف في نفس المكان، ولم تستطع الرصاصة اختراق جسده يُثبت أيضًا أن الهاتف تعرض لاختبارات قاسية، مثل الدهس من قبل قطار والإلقاء من أعلى شلالات، وظل يعمل بشكل طبيعي تم بيع حوالي 126 مليون نسخة من هاتف نوكيا 3310، وتم تصميمه في مدينة كوبنهاجن بالدنمارك.