“عيالك هتشكرك عليها”..طريقة عمل مهلبية البطاطا في المنزل..جربيها بنفسك واحكمى على جمال طعمها..هتدعيلى

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خلال حلقة برنامجها على قناة “cbc سفرة”، قدّمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تحضير مهلبية البطاطا و هذه الحلوى تُعتبر خفيفة ولذيذة ويمكن تحضيرها بسهولة وبساطة.

مكونات عمل مهلبية البطاطا:

– 2 حبة بطاطا كبيرة.

– 2 كوب لبن.

– كمية من السكر حسب الرغبة.

– 2 ملعقة نشا.

– ملعقة صغيرة من الفانيليا.

– رشة من القرفة.

– مكسرات للتزيين.

طريقة تحضير هذه الوصفة:

1. ابدئي بغسل البطاطا جيدًا ثم اسلقيها أو اشويها في الفرن حسب تفضيلك، واتركيها حتى تبرد.

2. بعد أن تبرد البطاطا، قشريها وقمي بتهريسها بشكل جيد.

3. ضعي البطاطا المهروسة في وعاء وأضيفي اللبن والسكر حسب الرغبة.

4. قومي بذوبان النشا في ربع كوب من الماء وأضيفيه إلى الوعاء.

5. استخدمي الهاند بلندر لخلط جميع المكونات حتى تحصلي على خليط متجانس.

6. ضعي الخليط على النار وقلبيه حتى يصل إلى مرحلة الغليان ويصبح قوامه ثقيل و يمكنك تخفيف القوام باستخدام اللبن والكريمة حسب رغبتك.

7. صبي الخليط في أطباق التقديم وزينيه بالمكسرات حسب الرغبة.

8. قدميها وتمتعي بوجبة لذيذة.