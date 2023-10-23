يحتاجونه تحت القصف.. رددوا هذه الأدعية لأهل غزة ونصرة القدس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الدعاء سلاح المؤمن القوي، فعلينا جميعا أن نكثف الدعاء لفلسطين وبالتحديد لأهل غزة،

في ظل ما يتعرضون من عدوان غاشم وجرائم ضد الإنسانية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لذا أصبح الدعاء لهم ونصرة القدس من أكثر الأدعية التي تشغل الكثير من العرب، خاصة بعد أن أصبحت القضية الفلسطينية أكثر وضوحًا أمام عيون العالم بعد أن شنت قوات الاحتلال هجومًا على غزة وقصفت مستشفى القدس ومجمع الشفاء بغزة والذي أودى بحياة الكثير من الأشخاص معظمهم من الأبرياء من النساء والأطفال، لذا نستعرض فيما يلي أدعية لأهل فلسطين لتفريج الكرب. دعاء لأهل فلسطين ونصرة الأقصى اللهم سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض

اللهم بردًا وسلامًا على أهل غزة

اللهم بحق عينك التي لا تنام وعزك الذي لا يُضام أرنا عجائب قدرتك في نصرهم وحفظهم

اللهم مئةَ ألفٍ من الملائكةِ مُردِفين لعبادك الضعفاء في غزة وفلسطين.

اللهم سدد رميهم وانصرهم على الأعداء. دعاء لأهل غزة تحت القصف اللهم بحق عزتك أرنا عجائب قدرتك انصرهم على الأعداء.

اللهم لا تمر هذه الأيام إلا وقد فرجت عنهم بقدرتك يا قادر يا رحيم.

اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم رد عنا كيدهم وقل حدهم وأزل دولتهم واذهب عن أرضك سلطانهم ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين

اللهم سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض.

اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم رد عنا كيدهم وفل حدهم وأزل دولتهم وأذهب عن أرضك سلطانهم ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم أنزل عليهم بأسك الذى لا يرد عن القوم المجرمين.

اللهم زلزل أقدامهم ونكس أعلامهم واذهب ريحهم اللهم آمين.

نعوذ بكَ يا الله من هذا العجز ونحن نرى إخواننا ولا نستطيع صرفًا ولا دفعًا ولا وصولًا ‏اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس ‏اللهم إنّا نستودعك المسجد الأقصى مسرى رسول الله يا من لا تضيعُ عنده الودائع فأحفظهم بحفظك و رعايتك.

نشهدك يا رب العالمين انّ أعيننا تفيض من الدمع حزناً وليس بيدنا حيلة ولو استطعنا لرابطنا معهم وقاتلنا بحجارتهم، لانتفضنا وما استكنّا فأقصى ما يمكننا عمله في هذه اليوم الفضيل ان نتضرع لله ان ينصرهم ويبث في قلوب أعدائهم الرعب.

اللهم كن لنا يا رب العالمين ولا تكن علينا، اللهم يا رب العالمين نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا أن تنصرنا وأن تَنْقُلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك.

نعوذ بكَ يا الله من هذا العجز ونحن نرى إخواننا ولا نستطيع صرفًا ولا دفعًا ولا وصولًا ‏اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس ‏اللهم إنّا نستودعك المسجد الأقصى مسرى رسول الله يا من لا تضيعُ عنده الودائع فأحفظهم بحفظك و رعايتك.

اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها و أرضها وسماءها رجالها ونساءها وأطفالها اللهم فاحفظها من كل شر وسوء يا من لا تضيع عنده الودائع اللهم من أراد بها أو بأهلها السوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه يارب العالمين.

اللهم يا ربنا ثَبِّت قلوب المَقَادِسَة أمام العدوان الإسرائيلي بالليل والنهار، اللهم احمي الأقصى يا أرحم الراحمين، اللهم مكِّنَّا في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين، اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وضعفنا ظاهر بين يديك فانصرنا بنصرك واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا يا أرحم الراحمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا.

اللهم يا ربنا ثَبِّت قلوب المَقَادِسَة أمام العدوان الإسرائيلي بالليل والنهار، اللهم احمي الأقصى يا أرحم الراحمين، اللهم مكِّنَّا في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين، اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وضعفنا ظاهر بين يديك فانصرنا بنصرك واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا يا أرحم الراحمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، اللهم كن لنا يا رب العالمين ولا تكن علينا، اللهم يا رب العالمين نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا أن تنصرنا وأن تَنْقُلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك.

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