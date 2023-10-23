“الجهاز اللي خارب بيوتنا كلنا” .. جهاز كهربائي يوجد في 99% من المنازل لن تتخيل ماذا يفعل بفاتورة الكهرباء الشهرية تخلص منه الآن!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إن توفير الطاقة وتقليل استهلاك الكهرباء في المنزل أمر مهم للكثير من الأسر، ولكن هل فكرت يومًا في الأجهزة التي تستهلك كهرباء بشكل مرتفع وقد لا تكون على دراية بها؟ في هذا المقال، سنلقي نظرة على بعض الأجهزة التي قد تكون موجودة في منازلنا وتستهلك كميات كبيرة من الكهرباء دون أن نشعر. أجهزة بكل منزل تستهلك كم هائل من الكهرباء المكيفات القديمة: تعتبر المكيفات القديمة من أكبر مستهلكي الكهرباء في المنزل. إذا كان لديك مكيفات قديمة وغير فعالة من حيث استهلاك الطاقة، قد يكون من الوقت استبدالها بأنواع أكثر كفاءة من حيث الطاقة.

المجففات الكهربائية: المجففات الكهربائية تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء أثناء عملية التجفيف. يمكن الحد من استخدامها عن طريق تعليق الملابس في الهواء الطلق أو استخدام الخطوط الجافة.

أجهزة التلفزيون والترفيه: الشاشات الكبيرة وأجهزة التلفزيون الحديثة قد تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، وخاصة إذا تم تشغيلها لفترات طويلة. يمكن استخدام مصابيح خلفية LED وتعديل إعدادات السطوع لتقليل استهلاك الطاقة.

أجهزة الكمبيوتر والشواحن: يجب فصل أجهزة الكمبيوتر وشواحن الهواتف عن مصادر الطاقة عند عدم استخدامها، حيث يستمر توصيلها بالكهرباء في استهلاك طاقة بسيطة ولكن مستمرة.

أجهزة الاستنشاق والمرطبات: بعض أجهزة الاستنشاق والمرطبات الكهربائية تعمل بوتيرة عالية وتستهلك الكثير من الكهرباء. يجب اختيار أجهزة ذات كفاءة طاقية عالية وإيقاف تشغيلها عند الحاجة.

المفاتيح الذكية وأجهزة التحكم عن بعد: بعض الأجهزة الذكية وأجهزة التحكم عن بعد تستمر في استهلاك الكهرباء حتى عندما تكون في وضع الاستعداد. يجب فصلها عن مصادر الكهرباء عند عدم الاستخدام

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