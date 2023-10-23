“خراب بيوت مستعجل”…جهاز عندك في البيت هيخلي فاتورة الكهرباء الضعف..أرميه ووفر فلوسك قبل ما بيتك يتخرب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحسين الكفاءة الطاقية وتقليل استهلاك الكهرباء في المنزل يعدان أمورًا ضرورية بالنسبة للعديد من الأسر ولكن هل فكرت يومًا في الأجهزة التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء وقد تكون غير مدرك لوجودها في منزلك؟ في هذا المقال، سنلقي نظرة على بعض الأجهزة التي قد توجد في منازلنا وتستهلك كميات كبيرة من الكهرباء دون أن نلاحظ ذلك.

أجهزة بكل منزل تستهلك كم هائل من الكهرباء

تجدر مراجعة بعض النقاط فيما يتعلق بالأجهزة الكهربائية واستهلاك الكهرباء في المنزل:

1. المكيفات القديمة: تُعتبر المكيفات القديمة من أكبر مستهلكي الكهرباء في المنزل، فإذا كنت تملك مكيفًا قديمًا وغير فعّال من حيث استهلاك الطاقة، ربما يكون من الوقت استبداله بأنواع أكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة.

2. المجففات الكهربائية: تستهلك المجففات الكهربائية كميات كبيرة من الكهرباء أثناء عملية التجفيف ويمكن الحد من استخدامها عن طريق تعليق الملابس في الهواء الطلق أو استخدام الخطوط الجافة.

3. أجهزة التلفزيون والترفيه: الشاشات الكبيرة وأجهزة التلفزيون الحديثة قد تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، وخاصة إذا تم تشغيلها لفترات طويلة. يمكن استخدام مصابيح خلفية LED وتعديل إعدادات السطوع لتقليل استهلاك الطاقة.

4. أجهزة الكمبيوتر والشواحن: من الضروري فصل أجهزة الكمبيوتر وشواحن الهواتف عن مصادر الطاقة عند عدم استخدامها، حيث يمكن أن تستمر توصيلها بالكهرباء في استهلاك طاقة بسيطة ولكن مستمرة.

5. أجهزة الاستنشاق والمرطبات: بعض أجهزة الاستنشاق والمرطبات الكهربائية تعمل بوتيرة عالية وتستهلك الكثير من الكهرباء، فيجب اختيار أجهزة ذات كفاءة طاقية عالية وإيقاف تشغيلها عند الحاجة.