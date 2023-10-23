دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من ضمن الأمور التي تعمل على القيام بها الحكومة بمختلف الوزارات التابعة لها هي خلق حالة من النظام داخل المجتمع المصري بشكل دائم وذلك من خلال النظر في الأمور التي قد تعرقل الوصول إلى هذا الهدف ومن ثم التخلص منها وقد لوحظ مؤخرا أن الكثير من الناس يهملون حول فكرة الذهاب إلى السجل المدني من أجل تجديد البطاقة الشخصية والتي تعد من المستندات الهامة التي يجب الحرص على تحديثها كي لا نتعرض لمواقف سيئة نحن في غنى عنها ، لذا فقد حرصت وزارة الداخلية الجهة التابع لها السجل المدني على إصدار بيان جاء فيه العديد من الغرامات المالية على مختلف التجاوزات التي تتعلق بالرقم القومي وهو الأمر الذي من الممكن أن يتطور إلى حد الحبس – غرامات التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه في حال لم يقم باستخراج البطاقة الشخصية لدى بلوغ السن القانوني لها والذي حدده القانون بنحو 15 عاما

يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه في حال ضبط يحاول التعامل ببطاقة غير سارية أو منتهية في داخل إحدى الجهات الرسمية التابعة للدولة يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى خمسين جنيه في حال لم يجدد بيانات البطاقة خلال ثلاثة أشهر من تغييرها

يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى خمسين جنيه في حال لم يستخرج بدل فاقد لدى ضياع البطاقة خلال أسبوعين من المحضر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيتمسكوا في أي كمين .. ” الداخلية ” توجه تحذيرها الأخير لهذه الفئة من ” حملة البطاقات الشخصية ” .. غرامة وحبس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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