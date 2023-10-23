«هتندمي لو رمتيه تاني».. أغلي من الذهب اوعي ترمي قشور الموز بعد اليوم وممكن نحوله لذهب .. متجيش تقول معرفش!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تعلم أن قشور الموز التي غالبًا ما تُلقى في سلة المهملات يمكن أن تكون مصدرًا للفوائد؟ نعم، لقشور الموز خصائص مدهشة تجعلها تحول الأشياء العادية إلى قيمة في هذا المقال، سنشرح لك كيف يمكنك الاستفادة من قشور الموز لأغراض مفيدة في منزلك بخطوات بسيطة وسهلة هل لا تصدق؟ قم بقراءة المقال لتتعرف على المزيد! ما هي فوائد قشور الموز؟ إليك بعض الفوائد الصحية لقشور الموز: قشور الموز تحتوي على مضادات الأكسدة والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات B6 وB12، وهذه المواد تساعد في تحسين صحة الجلد والشعر والأظافر. تُعتبر قشور الموز فعالة في التخلص من حب الشباب والبقع الداكنة والتجاعيد، حيث يمكنك فرك قشرة الموز على بشرتك لمدة 10 دقائق ثم شطف وجهك بالماء. قشور الموز يمكنها تبييض الأسنان، فقط قومي بفرك قشر الموز على أسنانك لمدة دقيقتين يوميًا وستلاحظين الفرق. تُساعد قشور الموز في تسريع شفاء الجروح والحروق واللدغات، ما عليك سوى وضع قشرة الموز على المنطقة المتضررة لمدة 15 دقيقة وستشعرين بالتحسن. قشور الموز يمكن استخدامها لتغذية النباتات، كل ما عليك هو غمر قشور الموز في الماء لمدة يوم ثم استخدام هذا الماء لسقي نباتاتك. كيف تحول قشور الموز إلى ذهب المواد والأدوات المطلوبة: قشور من 3 إلى 5 موزات ناضجة ونظيفة.

مقص أو سكين لتقطيع القشور إلى قطع صغيرة.

وعاء كبير لوضع القشور فيه.

ماء مغلي لتغطية القشور بالكامل.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الصودا الكاوية أو البيكربونات.

قطعة من الحديد أو النحاس أو الفضة أو الألمنيوم.

قفازات ونظارات وكمامة للحماية من الرائحة والحرارة والمواد الكيميائية. الخطوات: ابدأ بتقطيع قشور الموز إلى قطع صغيرة بحجم حبة الفول. ضع قشور الموز في الوعاء واسكب عليها الماء المغلي حتى تغطيها بالكامل. أضف الخل والملح والصودا الكاوية إلى الماء واخلطهم جيدًا. ضع الوعاء على نار هادئة واتركه يغلي لمدة ساعتين، مع التحريك بين الحين والآخر. بعد ساعتين، اطفئ النار وانتظر حتى يبرد المزيج قليلًا، ثم صفيه واستخرج قشور الموز المسلوقة. ضع قشور الموز في صحن أو طبق واتركها تجف تمامًا في مكان جاف ومظلم لمدة يوم أو يومين. بعد أن تجف قشور الموز، ستلاحظ أنها أصبحت صلبة ولامعة وذات لون بني ذهبي. احضر قطعة من الحديد أو النحاس أو الفضة أو الألمنيوم، وافركها بقشور الموز بقوة لمدة دقائق عدة. ستلاحظ أن قشور الموز تترك طبقة رقيقة من الذهب على سطح المعدن، فتحصل على قطعة ذهبية بسهولة!

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «هتندمي لو رمتيه تاني».. أغلي من الذهب اوعي ترمي قشور الموز بعد اليوم وممكن نحوله لذهب .. متجيش تقول معرفش!!؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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