هتخلصى على العيال واحد واحد .. مصيبة خطيرة تقع فيها الأمهات عند سلق البيض تحوله إلى سم قاتل .. اعرفيها قبل فوات الأوان!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البيض يعتبر من الأطعمة الرئيسية في وجبة الإفطار نظرًا لارتفاع نسبة البروتين فيه ويُستخدم أيضًا في العديد من وصفات أخرى، ومع ذلك يجب أن نكون حذرين في طريقة طهي البيض، حيث يعتبر السلق من أساليب الطهي الشائعة، على الرغم من الفوائد الصحية لتناول البيض إلا أن طريقة السلق يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية إذا لم يتم تنفيذها بشكل صحيح، في هذا المقال سنسلط الضوء على أخطاء السلق الشائعة ونقدم الإرشادات الصحيحة لتحضيره بشكل صحي.

طرق طهي البيض الخاطئة

إحدى الأخطاء الشائعة في طهي البيض هي سلقه لفترة قصيرة جدًا مما يؤدي إلى بقائه نيئًا وغير مستوي، في حالة تناول البيض النيء يمكن أن ينجم عن ذلك التسمم الغذائي ومن ناحية أخري ترك البيض في الماء على النار لفترة طويلة جدًا تزيد على نصف ساعة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تدهور جودته، لذا من الأفضل تجنب استخدام هاتين الطريقتين واعتماد الطريقة الصحيحة لطهي البيض.

طريقة طهي البيض بشكل صحيح

إذا كنت تود معرفة طريقة طهي البيض يمكنك اتباع هذه الخطوات: