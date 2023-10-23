” فكرة بمليون جنيه ” .. ضعي الزيت داخل المرحاض هتنبهري بالنتيجة واسرار لا يعرفها العديد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر مشكلة تراكم الأوساخ في الحمام واحدة من المشكلات التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص بشكل كبير، والذي قد يتعرض الى الاصفرار بشكل كبير بسبب تراكم البكتيريا، ويعاني الكثير من الأشخاص من عدم وجود طريقة مثالية تساعد في تنظيف الحمام والتخلص من الاصفرار الموجود به.

تنظيف اصفرار الحمام باستخدام زيت القلي

يمكن استخدام زيت القلي الذي يظن الكثير أنه عديم الفائدة في تنظيف الحمام من الاصفرار والتخلص من الرواسب الموجودة به، حيث يتم ذلك من خلال بعض المكونات البسيطة الموجودة في كل منزل، والتي تتمثل فيما يلي.

إحضار كمية من زيت القلي المستعمل.

ثم يتم احضار مقدار ملعقتان من البيكنج صودا.

وكذلك نصف كوب من الخل.

زجاجة الرش.

فرشاة توليت.

طريقة التحضير وصفة زيت القلي

يمكن ان يتم تحضير وصفة زيت القلي للتخلص من اصفرار الحمام بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.