” فكرة بمليون جنيه ” .. ضعي الزيت داخل المرحاض هتنبهري بالنتيجة واسرار لا يعرفها العديد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر مشكلة تراكم الأوساخ في الحمام واحدة من المشكلات التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص بشكل كبير، والذي قد يتعرض الى الاصفرار بشكل كبير بسبب تراكم البكتيريا، ويعاني الكثير من الأشخاص من عدم وجود طريقة مثالية تساعد في تنظيف الحمام والتخلص من الاصفرار الموجود به.
تنظيف اصفرار الحمام باستخدام زيت القلي
يمكن استخدام زيت القلي الذي يظن الكثير أنه عديم الفائدة في تنظيف الحمام من الاصفرار والتخلص من الرواسب الموجودة به، حيث يتم ذلك من خلال بعض المكونات البسيطة الموجودة في كل منزل، والتي تتمثل فيما يلي.
- إحضار كمية من زيت القلي المستعمل.
- ثم يتم احضار مقدار ملعقتان من البيكنج صودا.
- وكذلك نصف كوب من الخل.
- زجاجة الرش.
- فرشاة توليت.
طريقة التحضير وصفة زيت القلي
يمكن ان يتم تحضير وصفة زيت القلي للتخلص من اصفرار الحمام بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم اضافة كافة المكونات مع بعضها وامزجيها جيدا ومن ثم يتم وضع هذه المكونات داخل زجاجة الرش الفارغة.
- ومن ثم يتم تركها لمدة نصف ساعة حتى تمتزج المكونات جيدا للحصول على كفاءة تنظيف عالية.
- وبعد ذلك يتم العمل على رج الزجاجة قبل الاستخدام وقومي برش أرضية الحمام والمرحاض بهذا المزيج.
- ومن ثم استخدمي فرشاة التواليت في تنظيف أرضية الحمام والمرحاض من خلال الكشط.
- ثم قومي بشطف الأرضية والمرحاض بالماء الجاري وجففي الأرضيات بالمنشفة.
- وبعد تجربة هذه الوصفة ستلاحظين لمعان الحمام والروائح المنعشة فيه بفضل المكونات القوية.
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