” فكرة جهنمية محدش يعرفها ” .. طريقة سحب الأموال من ماكينة الصرف ATM بدون فيزا في 3 دقايق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبحت عملية السحب من خلال ماكينات الصراف الآلي هي الطريقة الأفضل التي يلجأ اليها الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء مصر بشكل عام، ومن أهم هذه الطرق هي سحب الأموال من خلال الماكينات بدون فيزا.
طريقة سحب الأموال من ماكينة الصرف ATM بدون فيزا في 3 دقائق
ونجد أن شركات المحمول في مصر تعمل على سحب أموال بسهولة من خلال المحفظة الإلكترونية من خلال عدة طرق، وقد انتهت الشركات مؤخرا امكانية صرف الأموال من خلال ماكينات الصرف الآلى ATM، من خلال خطوات بسيطة، ليتم الحصول على المبلغ المالي بسهولة من قبل المستخدم.
خطوات سحب الاموال من ماكينة الصرف ATM
ويمكن ان يتم سحب الاموال بسهولة من خلال ماكينات الصراف الآلي، من خلال اتباع الخطوات التالي.
- في البداية يتم التوجه الى أى ماكينة صراف إلى تدعم خاصية “السحب بدون بطاقة” وتحمل علامة ميزة.
- ومن ثم يتم اختيار”خدمة بدون بطافة” من قائمة الاختيارات المحددة فى الماكينة.
- ثم يتم تحديد “محافظ الهاتف المحمول” من قائمة الاختيارات المحددة فى الماكينة.
- ومن ثم يتم اختيار”سحب” من قائمة الاختيارات المحددة فى الماكينة.
- يتم الاتصال بكود الـUSSD أو بتسجيل الولوج إلى التطبيق واختار خدمة “السحب من ماكينة الصرف الآلي” من هاتفك المحمول.
- يتم كتابة كلمة السر M-PIN والمبلغ المراد سحبه على هاتفك المحمول.
- سيصلك على هاتفك المحمول كلمة سر صالحة للاستخدام لمرة واحدة على الماكينة فى مهلة محددة.
- ومن ثم يتم كتابة رقم المحفظة (هاتفك المحمول) وكلمة السر المرسلة لك على الماكينة.
- قم بإدخال المبلغ المراد سحبه على الماكينة ثم استلم المبلغ والإيصال.
- سيصلك إشعارًا بنجاح العملية.
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