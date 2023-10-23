“مش هترميه تاني”..تفل الشاي كنز ببيتك هيرجعك شباب جربها.. هيشيل تجاعيد الزمن ويرجعك صبية الكل يحتاو في جمالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العديد من النساء يبحثن عن وصفات لتطويل وتكثيف الشعر والعناية بالبشرة في وقت واحد، فيعد القرنفل وزيت الزيتون من المكونات الرئيسية التي يمكن استخدامها لهذا الغرض ويُعتبر القرنفل مكونًا مهمًا سواء للجسم أو الشعر، ويمكن تحضير زيت الزيتون مع القرنفل في المنزل، ويكون زيت الزيتون أيضًا مرطب قوي للجسم والشعر والان سأشرح طريقة تحضيرهما معًا باستخدام أقل عدد ممكن من المكونات.

طريقة استخدام تفل الشاى

من أجل عناية بالبشرة وعلاج جفافها، يُفضل غسل الوجه باستخدام الماء والشاي الأسود فالشاي الأسود يعمل على ترطيب البشرة ومنحها حيوية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الشاي الأسود لإزالة الشوائب من البشرة وتنقيتها، وذلك بسبب قدرته على التخلص من التراكمات الناتجة عن الأتربة والجراثيم.

يمكن أيضًا استخدام أكياس الشاي الباردة على العينين المنتفختين للمساعدة في تقليل الانتفاخ وتخفيف الهالات السوداء.

وفيما يتعلق بإزالة الشعر، يُعتبر الشاي الأسود مهديء للبشرة ويمكن استخدامه بعد إزالة الشعر عن طريق وضع أكياس الشاي الباردة مباشرة على البشرة.

أيضًا، يمكن للشاي الأسود أن يساعد في التخلص من رائحة القدم وتعرقها بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا وقدرته على إغلاق مسام الجلد.