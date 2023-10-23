” بإيدك تخليه حرير ” .. بكريم منزلى من صنع يديكى انسي الشعر المموج والجاف والمتقصف وتمتعى بشعر حرير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعاني الكثير من السيدات من الشعر المموج والجاف والمتقصف، وهي المشكلة التي يسعى الكثير إلى الوصول الى حل مناسب لها بدون استخدام المواد الكيميائية المختلفة التي قد تسبب حدوث بعض المشاكل للشعر، لذلك يكون اللجوء إلى الكريمات والوصفات الطبيعية التي تساعد في الحصول على شعر أفضل ناعم وصحي وجذاب.
كريم منزلي للتخلص من الشعر المموج والجاف والمتقصف
ويمكن تحضير كريم الشعر في المنزل للتخلص من مشاكل الشعر الجاف والمتقصف والمموج، وذلك من خلال استخدام بعض المكونات الهامة المغذية للشعر والموجودة في كل منزل وهي على النحو التالي.
- في البداية يتم إحضار عشرة قطرات من زيت إكليل الجبل.
- بالإضافة الى ملعقتين من زيت جوز الهند.
- وكذلك قطرتين من زيت البابونج.
- احضار ربع كوب من زبدة الشيا.
- ربع كوب من جلّ الألوفيرا.
- وملعقة من زيت لبّ المشمش.
طريقة تحضير كريم منزلي للشعر
ويتم تحضير الوصفة الخاصة بالكريم المنزلي للشعر بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم خلط كلاً من زيت جوز الهند وزبدة الشيا، وذلك حتى يصبح الخليط متجانساً.
- بعد ذلك يتم وضعه في الثلاجة لمدة ربع ساعة.
- ومن ثم يتم خلطه مجدداً الى أن يتحول الى كريم.
- وبعد ذلك يتم إضافة الى الخليط جل الألوفيرا وزيت لب المشمس وزيت إكليل الجبل وزيت البابونج.
- ومن ثم يتم تحريك المكونات جيداً حتى تتماسك مع بعضها البعض.
- يتم عل شعرك على الطريقة الاعتيادية.
- ومن ثم يتم تقسيم شعرك الى خصلات وطبّقي الوصفة عليها مع تدليكها في شكل جيد
- ثم يتم تمشيط شعرك ولفيه لمدة ساعة من الوقت. وبعد مرور المدة المطلوبة.
- ومن ثم يتم شطف الشعر بالمياه الدافئة.
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