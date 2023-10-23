” بدون أي مواد كيميائية ” .. طريقة سحرية للتخلص من النمل الموجود في المنزل وعدم عودته مرة أخرى نهائياً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد مشكلة وجود النمل في المنزل واحدة من أهم المشاكل التي تواجه الكثير من الاشخاص، وتزداد المحاولات لكي يتم التعرف على طريقة فعالة لكي يتم التخلص من النمل والقضاء عليه نهائيا من المنزل بدون الحاجة الى استخدام المواد الكيميائية، وذلك لكون المواد الكيميائية واحدة من المواد التي قد تسبب أضرار بالغة على صحة الإنسان بشكل عام.
طريقة سحرية للتخلص من النمل الموجود في المنزل
وعلى الرغم من لجوء الكثير من الاشخاص الى المواد الكيميائية للتخلص من وجود النمل والحشرات بشكل عام في المنزل، إلا أن هناك الكثير من الطرق التي يمكن استخدامها لكي يتم التخلص من النمل بدون اللجوء الى المواد الضارة، ومن أهم هذه الطرق ما يلي.
- يمكن ان يتم استخدام طريقة الخل، وذلك من خلال رش الخل في كافة أرجاء المنزل.
- كما يمكن أن يتم رش القرفة في كل جوانب المنزل.
- وكذلك رش الفلفل الأسود في المنزل وخارجه.
- كما يمكن التخلص من النمل من خلال غسل الأرضيات يوميا بالماء والصابون، وذلك لأن الصابون يقتل النمل.
- كما يمكن ايضا ان يتم إضافة أكياس من الخزامى في الدولاب أو أي مكان قد يصل له النمل.
طرق التخلص من النمل في المنزل
ويمكن التخلص من النمل الموجود في المنزل من خلال ما يلي.
- القيام برش بعض الزيوت العطرية التي تخنق النمل مثل (زيت الكافور- زيت النعناع- زيت القرنفل- زيت الخزامى).
- كما يمكن ان يتم رش الكحول الطبي المخفف بالمياه في أماكن تواجد النمل في المنزل أو في الحديقة.
- استخدام كذلك قشر الخيار هو أكثر مادة سامة تقتل النمل فورا، حيث يمكن نثر بقايا قشر الخيار في جوانب المنزل للتخلص من النمل.
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