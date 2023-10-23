” مش هتشتريها من برا تاني ” .. طريقة سحرية لعمل البطاطس المقلية المقرمشة بدون زيت في المنزل حطي عليها المكون دا وانتي هتدعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد البطاطس المقلية واحدة من الوجبات الأساسية لدى الكثير من الاشخاص، والتي يتم اللجوء إلى تناولها وشراءها من المحلات لما تمتلكه من طعم مميز ومذاق مختلف، ولكن هناك بعض الطرق التي يتم استخدامها في المنزل للحصول على بطاطس مقرمشة مميزة بدون زيت تجعلك تقلعي عن شراءها من المحلات.
تحضير البطاطس المقرمشة
تعتبر البطاطس واحدة من أكثر المحاصيل الزراعية المنتشرة عالمياً بشكل كبير، والتي تمتلك عدد كبير من العناصر الغذائية الهامة والمختلفة لجسم الانسان، حيث أنها تعمل بشكل مستمر على إمداد الجسم بالطاقة والبروتين وغيرها ويمكن تحضير البطاطس بأشكال مختلفة.
طريقة عمل البطاطس المقرمشة مثل المطاعم
يمكن ان يتم تحضير البطاطس المقرمشة بسهولة مثل المطاعم من خلال اتباع الخطوات التالية.
- اولا يتم الخوص اعلم احضار المكونات والتي تتمثل في تحضير حبات البطاطس وزيت غزير.
- ثم يتم إحضار كوب من الخل ومعلقة نشا.
- بعد ذلك يتم العمل على تقشير البطاطس وغسلها جيدا بالماء.
- نقوم بتقطيعها الى أصابع متوسطة الحجم.
- بعد ذلك يتم وضع الخل ومعلقة النشا مع الماء الدافئ ثم غمرها في وعاء يترك لمدة نص ساعة.
- ثم نقوم بتصفية البطاطس من الماء وتوضع في الزيت الغزير في مقلاة على النار مع التقليب.
- وذلك حتى يتم الحصول على اللون المطلوب.
- بهذه الطريقة يتم الحصول على بطاطس مقلية بشكل جيد بدون زيوت كثيرة.
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