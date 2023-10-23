“هتعمليها في البيت وتوفرى”…طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل.. تعالي أقولك هتعمليها إزاي وتخزني منها كمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الحلاوة الطحينية تعتبر أحد الأطعمة الضرورية التي تمنح الجسم الطاقة والنشاط، وتكون خاصة مفيدة في فصل الشتاء حيث تساهم في إبقاء الجسم دافئًا وكما أنها تلعب دورًا مهمًا في تحضير السندويشات للمدارس، فنظرًا لأهميتها، يبحث الكثيرون عن طريقة تحضير الحلاوة الطحينية في المنزل بجودة عالية ونظافة ولوجود للعديد من الاستفسارات حول الطريقة الصحيحة، سنشرح في هذا المقال بالتفصيل كيفية تحضير الحلاوة الطحينية ومشاركة أسرار مصانعها.

طريقة عمل الحلاوة الطحنية في البيت

المكونات:

– 2 كوب طحين.

– 1 كوب سمنة.

– 1 كوب سكر.

– 1 كوب ماء.

– عسل نقي (اختياري).

– مكسرات (للتزيين).

الخطوات:

1. في مقلاة كبيرة، ضعى السمنة فيها وسخنيها حتى تتحول إلى سائل وتسخن.

2. أضيفي الطحين إلى السمنة وقلبيهما معًا على نار منخفضة حتى يصبح الطحين ذهبي اللون ويصدر رائحة طيبة.

3. أزيلي المزيد من الحرارة وأضيفي السكر والماء إلى الخليط واستمري في التقليب حتى يمتزج السكر تمامًا مع الطحين والسمنة.

4. عندما تصبح العجينة متجانسة وتبدأ بالانفصال عن جوانب المقلاة، قدميها على صينية مبطنة بورق الزبدة و ضعي العجينة في صفين مستطيلين وامتدديها بشكل متساوٍ.

5. إذا كنت ترغب في إضافة العسل، قومي بتسخين العسل قليلًا واسكبيه فوق العجينة بعدما تبرد قليلاً.

6. قطّعي الحلاوة إلى مربعات أو مستطيلات بمساعدة سكين حاد.

7. زيّني كل مربع بمكسرات واتركي الحلاوة حتى تبرد تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.

8. قدمي الحلاوة الطحينية مع فنجان من الشاي أو القهوة، واستمتعي بالنكهة اللذيذة.