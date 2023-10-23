“هتموتي عيالك بإيديك”…٥ أضرار عن سلق البيض بهذه الطريقة الشائعة هتموت العيال..أوعى تعملى كدة تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البيض هو من بين أكثر المأكولات شيوعًا على مستوى العالم ويُعتبر مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية الأساسية ويحتوي البيض على بروتين عالي الجودة ومجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين A، D، وB12، بالإضافة إلى المعادن مثل السيلينيوم والفوسفور، الصفار أيضًا يحتوي على الكولين الذي يعزز الصحة العصبية والدماغية ومع ذلك، يجب أن يتم استهلاك البيض بحذر لتجنب التأثيرات السلبية على الصحة.

فوائد البيض لصحة الانسان

البيض يُعزز صحتنا بالعديد من الوسائل:

1. توفير البروتين: يُعتبر البيض مصدرًا عالي الجودة للبروتين الضروري الذي يساهم في بناء وصيانة أنسجتنا.

2. دعم صحة العيون: البيض يحتوي على مضادات الأكسدة والكاروتينويدات التي تعزز صحة العيون وتحميها.

3. دعم الصحة العصبية: الكولين الموجود في البيض يلعب دورًا مهمًا في دعم صحة الجهاز العصبي والدماغ.

الأضرار الخطيرة عند طهي البيض بطريقة خاطئة

1. زيادة الكولسترول: يمكن أن يحتوي الصفار على مستويات عالية من الكولسترول، ولذا يجب تقليل استهلاكه لمن يعانون من مشاكل في مستوى الكولسترول.

2. احتمال التلوث: في حالة عدم التعامل السليم مع البيض، يمكن أن يتعرض للتلوث بالبكتيريا مثل السالمونيلا.

3. احتمال التحسس: بعض الأشخاص قد يعانون من الحساسية تجاه البيض، والتي يمكن أن تتسبب في ظهور أعراض مثل الطفح الجلدي أو صعوبة في التنفس.

4. مشاكل هضمية: تناول كميات كبيرة من البيض يمكن أن يتسبب في مشاكل هضمية لبعض الأشخاص مثل الانتفاخ والغازات.