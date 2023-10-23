“شيله من الفيشة أول بأول” .. جهاز صغير بس خطير يتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء إلى الضعف .. هيخرب بيتك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - جهاز كهربائي مستهلك للكهرباء بشكل كبير لم تكن تتخيله ويتسبب في زيادة أسعار الفواتير، ابتعد عن استخدامه بقدر الإمكان حتى لا يتسبب في خراب بيتك نظراً لما يستهلكها من كهرباء، حيث يعاني الكثير من الناس من إستهلاك الكهرباء بشكل كبير رغم أنهم لا يستهلكون كل تلك الكهرباء التي تتسبب في دفع مبالغ مالية باهظة خلال الشهر، مع العلم أن بعض الأجهزة الكهربائية الموجودة في المنازل تكون هي السبب الأساسي وراء ذلك ولكنهم لم يكونوا على دراية بهذا الأمر، ولعل من أبرز تلك الأجهزة المستهلكة للكهرباء جهاز الباور بانك.

ما هو الجهاز الذي يتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء؟

جهاز الباور بانك هو جهاز كهربائي يستخدمه العديد من الأشخاص في شحن الهواتف الذكية وعلى الرغم من فوائده واستخداماته المتعددة عند انقطاع التيار الكهربائي إلا أنه يعد من أكثر الأجهزة المتسببة في ارتفاع سعر فواتير الكهرباء ودفع مبالغ كبيرة، لذلك ننصح بعدم استخدامه إلا للضرورة القصوى للحفاظ على تقليل سعر فاتورة الكهرباء.

أهم النصائح لتقليل استهلاك الكهرباء

حتى يمكن للجميع أن يقولوا من إستهلاك الكهرباء والحصول على أسعار الفواتير بأقل تكلفة، يمكنكم إتباع بعض الخطوات مثل :