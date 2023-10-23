الدنيا اتقلبت .. طالب يجيب علي سؤال بطريقة أذهلت الجميع وأبكت المصحح .. اعرف ماذا كتب وما فعله المدرس سيجعلك تبكي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أثار طالب ضجةً كبيرة عندما أجاب على سؤال في الامتحان بطريقة استثنائية وقد أبهر الجميع بإجابته لدرجة أنها أثرت فيهم حتى أبكت المصحح، المدرس وضع سؤالًا للطلاب في الامتحان ولكن إجابة الطالب عليه كانت استثنائية بما يكفي لجعل الجميع في حالة من الدهشة، هذه الإجابة تعكس خُلقًا وقيمًا عالية لهذا الطالب وتظهر قربه من الله تعالى، سأشرح لكم مضمون تلك الإجابة وكيف أثرت على المدرس والمصحح.

إجابة الطالب التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي

من الواضح أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزءًا أساسيًا من حياة معظم الأشخاص حيث يعتمد الناس عليها يوميًا للبقاء على اطلاع على آخر الأخبار وللتواصل والتفاعل مع الآخرين بشكل دائم، خلال هذه الفترة، تم تداول إجابة طالب على سؤال في الامتحان وأصبح هذا الموضوع محورًا للنقاش على منصات التواصل الاجتماعي، الإجابة الرائعة للطالب على السؤال تحمل في طياتها استخدامًا صحيحًا للغة العربية وتعبيرًا عن قيم الأخلاق والتربية النبيلة التي يتمتع بها هذا الطالب، إنها تسلط أيضًا الضوء على الدور الهام للأهل في غرس تلك القيم والأخلاق في أبنائهم منذ الصغر، السؤال الذي تم طرحه على الطالب كان يتعلق بإعراب الآية القرآنية “خُلق الإنسان من عجل”، وجاءت إجابة الطالب كما يلي: “خلق: فعل ماض لم يُنسِ فاعله” وأختتم الطالب بعبارة “لن أكتب مبني للمجهول تأدبًا مع الله عز وجل.

رد فعل المعلم على إجابة الطالب

على الرغم من أن إجابة الطالب في الامتحان لم تكن دقيقة من الناحية الدراسية إلا أن المعلم انبهر بذكاء الطالب واهتمامه بالتفاصيل اللغوية بدلاً من كتابة “مبني للمجهول”، قام الطالب بالتعبير عن استحيائه من القول ذلك تجاه الله تعالى مما أثرى الإجابة بأخلاقية إضافية، بالفعل، رد المعلم على إجابة الطالب بإعجاب قائلاً: “بارك الله في أدبك وعلمك أحسنت ممتاز”. ومنح الطالب درجة كاملة دون خصم أي نقاط.