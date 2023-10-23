«وفر فلوسك وخليها في جيبك».. مش هتضطر تشحن تاني بهذا الرقم السري والسحري لفتح كل شبكات الواي فاي بدون تهكير.. مجاني ومضمون 100%

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - صبح العالم كالقرية الصغيرة بفضل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة التي تتطور يوميًا يعتمد الكثيرون اليوم على شبكات الواي فاي للاتصال بالإنترنت، مما يدفع الكثيرين إلى البحث عن فرص للعمل عن بُعد باستخدام الإنترنت هذا يطرح تساؤلًا حول كيفية الوصول إلى شبكة واي فاي معينة وللإجابة على هذا التساؤل، يجب أن ندرك أن الأمر ليس سهلاً، وعلى الرغم من وجود العديد من الطرق الممكنة، إلا أنه في النهاية قد لا تكون جميعها فعّالة تم تداول العديد من الأفكار مثل مشاركة فيديوهات على منصات مثل يوتيوب للحصول على كلمات مرور شبكات الواي فاي، ولكن هذه الأساليب عادةً لا تكون ناجحة وتعرض الهواتف لخطر الاختراق والفيروسات.

طرق فتح شبكة الواي فاي

للاتصال بشبكة واي فاي قريبة منك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح إعدادات هاتفك.

انتقل إلى قسم الشبكات اللاسلكية.

ابحث عن شبكة واي فاي قريبة منك في قائمة الشبكات المتاحة.

حدد الشبكة التي ترغب في الاتصال بها.

اضغط على خيار “الاتصال” أو “الانضمام” (يمكن أن يختلف اسم الخيار حسب نوع هاتفك).

قد تُطلب منك كتابة كلمة مرور الشبكة ادخل كلمة المرور الصحيحة إذا كانت الشبكة محمية بكلمة مرور يرجى مراعاة الالتزام بالقوانين والأنظمة القانونية في منطقتك وعدم استخدام هذه الطريقة في أي نشاط غير قانوني أو غير أخلاقي.

ما هو الرقم السري وما الفرق بينه وبين الباسوورد.

الرقم السري ” WPS PIN “ هو الكود الرئيسي الذي يكون على الروتر الخاص بالواي فاي، هذا الرقم يمكنك من الدخول على شبكة الواي فاي مباشرة، يعني بدون الحاجة إلى وجود باسوورد، فقط الرقم السري يكفي لأنه أساسي وهو الرقم السري الأصلي الخاص بالراوتر حتى لو تم تغيير الباسوورد، فإن الرقم السري لا يتم تغييره، لأنه يمكن اعتباره هو معرف الروتر الباسوورد هو على عكس الرقم السري، يمكن تغييره في أي وقت تريد وهو الذي يتم إدخاله على الأجهزة الأخرى من أجل الاتصال بالانترنت الأمر المهم الذي يجب أن تعرفه هو أنه إذا كنت تملك الرقم السري، فيمكنك كشف كلمة سر الواي فاي حتى ولو تم تغييره 1000 مرة، وذلك عن طريق الرقم السري.