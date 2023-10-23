” هتشكريني طول عمرك ” .. كنز أغلى من الذهب في كريم بانثينول استخدميه بتلك الطريقة وستبهرك النتيجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في ظل بحث الكثير من النساء عن الوصفة الأفضل لكي يتم الحصول على نتائج مميزة للبشرة، فنجد أن أفضل الوصفات التي تستخدم في ذلك هو كريم بانثينول، الذي يتم دخوله في الكثير من الوصفات التي يتم استخدامها لنقاء البشرة وتفتيح لونها في وقت قصير.

استخدام وصفة كريم بانثينول للبشرة

يعتبر كريم بانثينول واحد من ضمن أشهر أنواع الكريمات الشهيرة، والتي يتم بيعه بشكل كبير في الصيدليات، حيث يستخدم بشكل كبير في ان يتم تفتيح البشرة، كما يمكن ان يتم إضافة بعض المكونات الأخرى، لكي يتم الحصول على وصفة مميزة تساعد على تفتيح وتبييض البشرة، وتتمثل المكونات فيما يلي.

ملعقتين من كريم بانثينول.

يتم اضافة ملعقتين من مسحوق نشا الذرة.

كما يتم اضافة ملعقة واحدة من زيت اللوز الحلو.

كما يتم ملعقتين من زيت الزيتون.

كما يتم اضافة ملعقة من جل الصبار.

طريقة تحضير وصفة كريم بانثينول

ومن ان يتم تحضير وصفة كريم بانثينول بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.