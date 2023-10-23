هترجع شباب تاني .. وصفة سحرية بموزة واحدة فقط هتقضي نهائيا على الشعر الأبيض .. النتيجة هتبهرك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر وصفة الموز للشعر واحدة من أشهر الوصفات الطبيعية التي تمتلك قيمة كبيرة من حيث الفوائد التي تقدمها الأشخاص سواء من الرجال والنساء، حيث يمكنها أن تقدم نتائج مبهرة للتخلص من الشيب الموجود في الرأس في وقت قصير من خلال بعض المكونات البسيطة في المنزل.

وصفة الموز للتخلص من الشيب

ويمكن ان يتم تحضير وصفة التخلص من الشيب نهائيًا بسهولة من خلال عدة مكونات بسيطة موجودة داخل المنزل والتي تتمثل فيما يلي.

يتم احضار موزة واحدة.

الى جانب إحضار ½ ملعقة من زيت الزيتون.

كما يتم احضار ملعقة من الزبادي، بجانب جزرة واحدة.

كما يتم احضار ملعقة كبيرة من العسل.

خطوات تحضير وصفة الموز

ويمكن أن يتم تحضير وصفة الموز للشعر بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.