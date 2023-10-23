هترجع شباب تاني .. وصفة سحرية بموزة واحدة فقط هتقضي نهائيا على الشعر الأبيض .. النتيجة هتبهرك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر وصفة الموز للشعر واحدة من أشهر الوصفات الطبيعية التي تمتلك قيمة كبيرة من حيث الفوائد التي تقدمها الأشخاص سواء من الرجال والنساء، حيث يمكنها أن تقدم نتائج مبهرة للتخلص من الشيب الموجود في الرأس في وقت قصير من خلال بعض المكونات البسيطة في المنزل.
وصفة الموز للتخلص من الشيب
ويمكن ان يتم تحضير وصفة التخلص من الشيب نهائيًا بسهولة من خلال عدة مكونات بسيطة موجودة داخل المنزل والتي تتمثل فيما يلي.
- يتم احضار موزة واحدة.
- الى جانب إحضار ½ ملعقة من زيت الزيتون.
- كما يتم احضار ملعقة من الزبادي، بجانب جزرة واحدة.
- كما يتم احضار ملعقة كبيرة من العسل.
خطوات تحضير وصفة الموز
ويمكن أن يتم تحضير وصفة الموز للشعر بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم العمل على تقطيع كلًا من الموزة والجزر إلى قطع صغيرة جدًا.
- ومن ثم يتم وضع قطع الموز والجزر في وعاء به ماء مغلي وتركه على النار.
- في الخطوة التالية يتم العمل على تصفية الموز والجزر بعد الغليان في الماء ووضعهما بعد ذلك في الخلاط.
- بعد ذلك يتم اضافة العسل والزبادي وزيت الزيتون على خليط الموز والجزر.
- ثم يتم العمل على خفق الخليط جيدًا.
- ومن ثم سوف يصبح بعدها الخليط كريمي القوام، بعد ذلك يتم وضع الخليط على الشعر ولابد أن يصل الخليط إلى جميع خصلات الشعر المصابة بالشيب.
- ثم يتم ترك هذه الوصفة على الشعر لمدة تصل إلى 45 دقيقة ووضع فوطة سخنة على الشعر.
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