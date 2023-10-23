قلب مصر كلها .. إجابة طالب على سؤال في ورقة الامتحان أبهرت الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي .. اعرف ماذا كتب الطالب ورد فعل المصحح!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قد يحدث في هذا الوقت من الأطفال أحداث لا يستطيع فعلها الكبار ، وهذا ما يسبب دهشة الجميع ، نجد أن الأطفال في هذا الجيل الذي أصبح اكثر جراءة قادر علي فعل اشياء قد تذهب العقل دون ادراك نتائج هذه الأفعال ، وهذا ما حدث بالفعل من طالب أثناء تأدية الامتحان ، فلقد تم نشر صورة لإجابة هذا الطالب في إمتحان اللغة العربية فقد لاقت إستحسان وإبكاء المعلمين على إجابة هذا الطالب حيث تدل على حسن التربية وقدرتهم على أن يزرعوا في هذا الطالب الأسس الدينية والقيم في طفلهم .

إجابة الطالب التي حيرت الجميع

حدثت هذه الواقعه في إحدى إمتحانات اللغة العربية في مرحلة دراسية ما، وكان يوجد سؤال مطلوب فيه من الطلاب إعراب آية قرآنية نصها بسم الله الرحمن الرحيم ” خلق الله الإنسان من عجل” فقام أحد الطلاب بإجابة هذا السؤال بطريقة غريبة تماماً عن الإجابة المتوقعة دون إتباع قواعد الإعراب المعروفة والتي تم دراستها في هذه المرحلة، حيث كتب خلق: فعل ماضي لم ينسى فاعله ( لن أكتب مبني للمجهول تأدباً مع الله عز وجل) لأنه يعلم جيداً أن الله موجود وسيظل هكذا خالق السموات والأرض.

رد فعل المعلم

على الرغم من إجابة الطالب أنها ليست دقيقة بنسبة 100%، لكن المصحح انبهر وأعجب بطريقة تفكير الطالب وتأدبه والذكاء في صياغة الاجابه، لانه استحي ان يكتب على فعل صنته الله تعالى أنه مبني للمجهول، وإن الله سبحانه و تعالى معلوم دوما لجميع الخلق، لذلك كتب له المصحح (بارك الله في أدبك وبارك الله في علمك وأحسنت) وإعطاء امتياز والدرجة النهائية في الامتحان.