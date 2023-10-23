“من غير تكسير افتحه بكل سهولة” .. طريقة سحرية ومضمونة لفتح القفل في ثواني لو مفتاحك ضاع منك .. استخدمها في الحلال بس!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بدون الحاجة إلى سحر أو شعوذة، يمكنك بسهولة فتح الأقفال دون مفتاح وبدون كسر أبوابها ويعاني الكثيرون من مشكلة نسيان أماكن وضع المفاتيح الخاصة بممتلكاتهم الثمينة في المنزل، مثل الأوراق والمجوهرات وغيرها، عادةً نقوم بحفظ هذه الممتلكات في أماكن آمنة مجهزة بأقفال قوية، ولكن في حالة فقدان المفتاح أو تعطله، يمكنك العثور على حلاً بسيطاً لفتح القفل دون الحاجة لاستخدام أي سحر أو شعوذة.
حل سحري لفتح القفل ” مشبك الورق”
استخدام مشبك الورق هو أحد الحلول البسيطة لفتح الأقفال عند فقدان المفتاح ويمكن تنفيذه بالطريقة التالية:
- ابدأ بفتح إحدى أطراف المشبك واترك الجانب الآخر كما هو.
- ثم قم بوضع الجانب المفتوح داخل فتحة القفل حيث يكون المفتاح الأصلي.
- الآن قم بلف المشبك يمينًا ويسارًا داخل القفل.
- ستتيح هذه العملية فتح القفل بسهولة دون تلفه ويمكنك استخدام سلك معدني بدلاً من مشبك الورق بنفس الطريقة.
خدعة جهنمية لفتح القفل بدون مفتاح
يمكن استخدام علبة الكنز الخاصة بالمشروبات الغازية كوسيلة بسيطة لفتح الأقفال وذلك عبر الخطوات التالية:
- ابدأ بأخذ الجزء العلوي من علبة الكنز وقصه بشكل حرف “T” باستخدام مقص.
- ثم يتم تثبيت هذه القطعة في المكان المخصص لإدخال المفتاح.
- بعد ذلك قم بالضغط بشدة على القطعة ولفها في اتجاه فتح القفل.
- سيتيح لك هذا الإجراء فتح القفل بكل سهولة ولكن يجب أن تكون حذرًا لتجنب أي إصابات في يديك أثناء القيام بهذه العملية.
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