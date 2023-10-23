“طريقه عبقريه”..فتح شبكات الواي فاي المغلقة: طرق سهلة وآمنة للحصول على انترنت مجاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص والمستخدمين عن أسهل الطرق للقيام بفتح شبكات الواي فاي، وذلك من أجل الحصول على انترنت مجاني طوال الوقت، والعمل على الدخول إلى المنصات الشهيرة التي من بينها اليوتيوب والفيس بوك، وغيرها من المواقع الإلكترونية ومواقع السوشيال ميديا، لتكون طريقة اليوم هي من أسهل الطرق التي تمكن كل مستخدم من الحصول على الرقم السري الخاص بالشبكة، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

فتح شبكة واي فاي مغلقة Wi-Fi 2023

من السهل القيام بفتح أي شبكة واي فاي بكل سهولة، بدون الدخول إلى برامج أو تطبيقات وهمية، وفقًا للخطوات التالية:-

• في البداية يتم الإنتقال إلى خانة الواي فاي في الهاتف المحمول.

• ثم يتم الضغط على الشبكة القريبة من المستخدم.

• وعندها يتم أخذ اسم الشبكة نسخ.

• ثم يتم الضغط على إضافة شبكة جديدة.

• وعليه يتم إضافة كلمة أدمن في حانة كلمة السر.

• الإنتقال بعدها إلى الإعدادات.

• الضغط على التثبيت.

• ليتم عند ذلك كتابة رقم “192.168.1.5”.

• وفي النهاية ستتمكن من الإتصال بالشبكة بكل سهولة.

طريقة فتح شبكة Wi-Fi مغلقة

هناك العديد من الطرق والحيل الأخرى التي تمكن المستخدم من القيام بفتح أي شبكة واي مغلقة، وذلك عبر البرامج والتطبيقات التي تُساهم بشكل كبير في العثور على كل مثل هذه الشبكات، إضافة إلى أن إختراق الشبكة يكون فقط للقريبة أو المتعصب الدخول إليها، حتى لا يتم اتباع رابط وهمي يعمل على اختراق هاتفك المحمول، وعندها يتم سرقة البيانات الخاصة بالمستخدم