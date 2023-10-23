أبكى المعلمين .. طالب يجيب علي سؤال بطريقة أذهلت الجميع وأبكت المصحح .. اعرف ماذا كتب الطالب ورد فعل المدرس!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إجابة تلميذ على سؤال في ورقة الامتحان أحدثت ضجة كبيرة بين جميع المعلمين ورواد التواصل الاجتماعي بل أدت تلك الإجابة إلى بكاء المعلم الذي صحح الورقة، فقد أصابت إجابة الطالب كل من قام بقرائتها بالذهول ولم يتوقع أحد أن يجيب طالب في هذا السن الصغير بكتابة إجابة مثلها، لاسيما أن هذه الإجابة تدل على مدى أخلاق الطالب وتربيته الحسنة، ولكي تتعرفوا على هذه الإجابة الرائعة يمكنكم أن تواصلوا معنا قراءة مقالنا.

إجابة طالب في ورقة الامتحان أذهلت الجميع

كتب التلميذ إجابة على سؤال ورد في امتحان مادة اللغة العربية في النحو لاقت إعجاب عدد كبير من المعلمين، وخصوصاً بعدما نشرها الطالب بعد تصويرها على مواقع التواصل الاجتماعي فقد أعجب الجميع بهذه الإجابة وأشادوا بتربية هذا الطالب من قبل والديه ومدى ارتباطها بالدين الإسلامي، مع العلم أن السؤال كان إعراب آية قرآنية وهي “خُلق الإنسان من عجل” وإجابة هذا التلميذ كما يلي:

” خُلق: فعل ماض لم يُنسي فاعله “لن أكتب مبني للمجهول تأدبًا مع الله عز وجل.

ماذا كان رد فعل المعلم على إجابة الطالب؟

إجابة التلميذ الموجودة في ورقة الإمتحان لم تكن صحيحة وفقاً للقواعد النحوية التي درسناها جميعاً إلا أن المصحح قد منح الطالب الدرجة بشكل كامل فقد أُعجب المعلم بهذا الطالب وبأخلاقه التي جعلته يكتب إجابة مثل تلك الإجابة، واستحيائه من كتابة أن الله جل تعالى مبني للمجهول وكتب له “بارك الله في أدبك وعلمك أحسنت ممتاز.