وداعاً للناموس تماما .. وصفات سحريه للتخلص من الناموس من داخل المنزل نهائياً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الناموس من أكثر الحشرات المزعجة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص داخل المنازل، والتي عادة ما يتم البحث عن طرق فعالة لكي يتم التخلص منه نهائيا باستخدام بعض الطرق الطبيعية بدلا من استخدام الطرق الكيميائية الضارة.
وصفات سحرية التخلص من الناموس
ونجد أن الناموس ينتشر بشكل كبير وبشكل خاص في في فصل الصيف من كل عام، وهناك الكثير من الطرق الطبيعية للتخلص من الناموس والتي لا تشكل أي خطورة، ومن أهم هذه الوصفات والطرق ما يلي.
- طريقة استخدام الثوم في التخلص من الناموس، حيث يعد الثوم من المواد التي تمتلك عدة خصائص تساعد في إبعاد الناموس وذلك لكي يتم اختيار هذه الطريقة يتم العمل على التخلص من الناموس بسهولة من خلال وضع فصوص من الثوم ثم سلقها في الماء، ومن ثم يتم صب المحلول في زجاجة رذاذ ورشه في جميع أنحاء غرفتك أو مرآبك.
- استخدام الكافور للابتعاث من الناموس، حيث يعد الكافور علاج منزلي طبيعي يساعد بشكل كبير في التخلص من الناموس حول منزلك أو شقتك. رائحته القوية تدفع البعوض بعيدًا، كل ما عليك فعله هو إغلاق جميع الأبواب ثم إضاءة الكافور. بعد حوالي 30 دقيقة ، لن تجد أي بعوض.
طريقة التخلص من الناموس
ومن أهم الطرق التي تساعد في التخلص من الناموس هو استخدام القهوة المطحونة، حيث تزيد المياه الراكدة من عدد الناموس الموجود حولك، لذلك من الافضل ان يتم العمل على صب القهوة المطحونة في المياه الراكدة حول بيئتك، وسيصعد بيض الناموس إلى السطح ويموت بسبب عدم وجود أي أكسجين.
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