” دون تعب او ارهاق”.. مكون سحرية موجود في بيتك للتخلص من الاوساخ والبقع التي تتعرض لها البطاطين محدش هيقولك عليها غيري..

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر البطاطين من أهم المفروشات في المنزل، حيث تستخدم في الشتاء للتدفئة، وفي الصيف كغطاء للنوم، ومع الاستخدام المستمر، تتعرض البطانيات للأوساخ والبقع، مما يؤثر على مظهرها ورائحتها. لذلك، من المهم غسل البطانيات بانتظام للتخلص من الأوساخ والبقع، والحفاظ عليها نظيفة وصحية.

وصفة غسل وتعطير البطاطين

فيما يلي وصفة سهلة لغسل وتعطير البطاطين في المنزل:

المكونات:

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

كوب من مسحوق الغسيل السائل.

نصف كوب من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من منعم الأقمشة.

قطرات من الزيت العطري المفضل لديك (اختياري).

خطوات غسيل البطانية:

احضري حوضًا كبيرًا أو غسالة ملابس كبيرة.

املئي الحوض أو الغسالة بالماء الدافئ.

أضيفي مسحوق الغسيل السائل والخل الأبيض إلى الماء.

يتم تقليب الماء جيدًا حتى يذوب المسحوق والخل.

ضعي البطانية في الماء.

اتركي البطانية في الماء لمدة 30 دقيقة.

افركي البطانية برفق باستخدام قطعة قماش نظيفة أو إسفنجة.اشطفي البطانية جيدًا بالماء البارد.

أضيفي منعم الأقمشة إلى الماء البارد.

اشطفي البطانية مرة أخرى بالماء البارد.

اخرج البطانية من الماء.

اتركي البطانية تجف في الشمس أو في المجفف.

نصائح للحفاظ على البطاطين نظيفة وصحية

احرصي على غسل البطانيات بانتظام، مرة واحدة على الأقل كل شهرين.احرصي على استخدام الماء الدافئ والمسحوق السائل عند غسل البطانيات.لا تغمري البطانيات في الماء الساخن، لأن ذلك قد يتسبب في تلفها.لا تعصري البطانيات بقوة، لأن ذلك قد يتسبب في فقدانها لشكلها.احرصي على تجفيف البطانيات جيدًا قبل تخزينها.

تعطير البطاطين

يمكنك إضافة قطرات من الزيت العطري المفضل لديك إلى الماء أثناء غسل البطانيات، للحصول على رائحة منعشة، كما يمكنك رش البطانيات بالماء المضاف إليه الزيت العطري بعد غسلها وتجفيفها، وبهذه الوصفة البسيطة، يمكنك غسل وتعطير البطانيات في المنزل بسهولة، والحفاظ عليها نظيفة وصحية لأطول فترة ممكنة.