وفرى لجوزك ودلعى عيالك .. طريقة عمل الجمبري في البيت بطعم المحلات وبأقل تكلفة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الجمبري واحد من أشهر الأكلات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، وذلك لكونها تختلف بشكل كبير عن الأكلات العادية نظرا لكونها تتميز بمذاقها الرائع، بالإضافة إلى احتوائه على العديد من الفوائد الهامة والضرورية التي يحتاجها جسم الإنسان، وهو ما يجعل الكثير من السيدات حريصة على تحضيره لأفراد عائلتهم بشكل مستمر.

طريقة عمل الجمبري في البيت بطعم المحلات

وهناك أكثر من طريقة لتحضير الجمبري في المنزل، ويمكن أن يتم تحضيره بمذاق مميز مثل المحلات وبتكلفة منخفضة، ويتم ذلك من خلال احضار بعض المكونات وتتمثل فيما يلي.

يتم احضار كمية من الجمبري على سبيل المثال كيلو من الجمبري الجامبو.

ثم يتم ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون، بجانب ملعقة كبيرة من الزبدة.

يتم إحضار نصف كوب من الزبدة، بجانب ملعقة كبيرة من المستردة.

تحضير ربع كوب من عصير الليمون، وكمية من الملح.

كما من الخل بجانب كمية من الكمون.

إحضار ملعقة صغيرة من الكزبرة، وكذلك ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

بالاضافة الى ملعقة صغيرة من الشطة المجروشة، وكمية من البقدونس المفروم للتزين.

خطوات تحضير الجمبري في المنزل بسهولة

ويتم استخدام المكونات التي تم ذكرها في تحضير الجمبري من خلال اتباع الخطوات التالية.