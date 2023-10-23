وفرى لجوزك ودلعى عيالك .. طريقة عمل الجمبري في البيت بطعم المحلات وبأقل تكلفة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الجمبري واحد من أشهر الأكلات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، وذلك لكونها تختلف بشكل كبير عن الأكلات العادية نظرا لكونها تتميز بمذاقها الرائع، بالإضافة إلى احتوائه على العديد من الفوائد الهامة والضرورية التي يحتاجها جسم الإنسان، وهو ما يجعل الكثير من السيدات حريصة على تحضيره لأفراد عائلتهم بشكل مستمر.
طريقة عمل الجمبري في البيت بطعم المحلات
وهناك أكثر من طريقة لتحضير الجمبري في المنزل، ويمكن أن يتم تحضيره بمذاق مميز مثل المحلات وبتكلفة منخفضة، ويتم ذلك من خلال احضار بعض المكونات وتتمثل فيما يلي.
- يتم احضار كمية من الجمبري على سبيل المثال كيلو من الجمبري الجامبو.
- ثم يتم ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون، بجانب ملعقة كبيرة من الزبدة.
- يتم إحضار نصف كوب من الزبدة، بجانب ملعقة كبيرة من المستردة.
- تحضير ربع كوب من عصير الليمون، وكمية من الملح.
- كما من الخل بجانب كمية من الكمون.
- إحضار ملعقة صغيرة من الكزبرة، وكذلك ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
- بالاضافة الى ملعقة صغيرة من الشطة المجروشة، وكمية من البقدونس المفروم للتزين.
خطوات تحضير الجمبري في المنزل بسهولة
ويتم استخدام المكونات التي تم ذكرها في تحضير الجمبري من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم العمل على غسل الجمبري جيدًا، ومن ثم يتم ازالة وإزالة منه كيس الرمل الموجود في الظهر مع عدم إزالة الذيل
- ثم يتم وضع بشر الليمون في وعاء مناسب.
- ومن فوقه يتم اضافة عصير الليمون والصويا صوص والخل والثوم والزيت والريحان والبهارات والملح والأوريجانو والشطة والفلفل الأسود.
- ثم يتم خلط هذه المكونات مع بعضها جيدًا.
- بعد ذلك يتم إضافة الجمبري إلى التتبيلة وتغطيته ومن ثم وضعه في الثلاجة لمدة ساعة.
- ثم يتم العمل على وضع الجمبري في أسياخ الشوي مع شرائح من الطماطم.
- ثم قومي برفع مقلاة على النار ودهنها بالقليل من الزيت.
- بعد ذلك يتم وضع بها أسياخ الجمبري.
- ثم يتم الانتظار حتى يتحمر من أسفل، ثم قومي بقلبه على الوجه الآخر حتى ينضج تمامًا ثم يقدم.
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