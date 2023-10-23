” ضاع عمرنا واحنا بنقليه غلط ” .. طريقة جديدة لقلي السمك بشكل صحي من غير زيت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد السمك المقلي واحد من ضمن الأكلات الهامة التي يميل اليها الكثير من الاشخاص ويفضلونها بشكلٍ كبير، ولكن عادة ما يبتعد عنها الاشخاص بسبب كمية الزيوت التي يتم استخدامها في القلي، ويجهل الكثير الطريقة الصحيحة لكي يتم قلي السمك بسهولة من دون استخدام كمية من الزيت الكبيرة ليكون أكثر صحة.
طريقة قلي السمك بشكل صحي
يتم احضار مجموعة من المكونات لكي يتم قلي السمك بدون زيت، والتي تتمثل فيما يلي.
- يتم احضار كيلو من نوع السمك المفضل.
- وكذلك كوب من الماء.
- ثم يتم احضار ربع ملعقة بيكينج بودر.
- احضار نصف كوب من النشا، بالاضافة الى نصف كوب من الدقيق.
- وكذلك كمية من ملح وفلفل وكمون، ورشة من الشطة، وكذلك يتم احضار ثوم مهروس.
كيفية قلي السمك بدون زيت
ويتم استخدام المكونات التي ذكرها لكي يتم قلي السمك، من خلال اتباع ما يلي.
- في البداية يتم استعمال الماء مع الدقيق والمكونات من التوابل مع التقليب الجيد وذلك في وعاء يكون منفصل.
- من الضروري ان يكون السمك منظف تمام وجاهز على الاستخدام في إعداد الوصفة.
- يتم حشو السمك من الداخل وتتبيله بالثوم المهروس مع القليل من التوابل.
- يتم وضع السمك بخليط الماء مع الدقيق.
- بعد ذلك أحضري الطاسة الملائمة وكمية الزيت التي تتناسب مع قلي كمية السمك المتوافرة وابدئي في تسخين الزيت.
- الخطوة التالية تكون باستعمال ورق المطبخ حيث أنه بعد قلي السمك من الممكن أن تتم التصفية لأي زيوت متبقية بالسمك وذلك ليكون صحي أكثر وأخف في الهضم وبالهنا والشفا.
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