” ضاع عمرنا واحنا بنقليه غلط ” .. طريقة جديدة لقلي السمك بشكل صحي من غير زيت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد السمك المقلي واحد من ضمن الأكلات الهامة التي يميل اليها الكثير من الاشخاص ويفضلونها بشكلٍ كبير، ولكن عادة ما يبتعد عنها الاشخاص بسبب كمية الزيوت التي يتم استخدامها في القلي، ويجهل الكثير الطريقة الصحيحة لكي يتم قلي السمك بسهولة من دون استخدام كمية من الزيت الكبيرة ليكون أكثر صحة.

طريقة قلي السمك بشكل صحي

يتم احضار مجموعة من المكونات لكي يتم قلي السمك بدون زيت، والتي تتمثل فيما يلي.

يتم احضار كيلو من نوع السمك المفضل.

وكذلك كوب من الماء.

ثم يتم احضار ربع ملعقة بيكينج بودر.

احضار نصف كوب من النشا، بالاضافة الى نصف كوب من الدقيق.

وكذلك كمية من ملح وفلفل وكمون، ورشة من الشطة، وكذلك يتم احضار ثوم مهروس.

كيفية قلي السمك بدون زيت

ويتم استخدام المكونات التي ذكرها لكي يتم قلي السمك، من خلال اتباع ما يلي.