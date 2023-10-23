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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هنقول للدكتور باي باي ..اخيرا وصفة منزلية سحرية للتخلص من شمع الأذن والتخلص من الألم بسهولة وفي وقت قياسي! ، كما أن آلام الأذن تعتبر الإكثار إزعاج للجميع خاصة الأطفال فلا يمكنهم تحمل الألم لفترات طويلة، وغالبا من يكون ألم الأذن ناتج عن تراكم المادة الشمعية بداخلها بشكل كثيف، ولاسيما أن الألم يزداد خلال فترات الليل والتي يصعب خلالها الوصول إلي طبيب، لذلك يمكنك للقيام بذلك منزليا بوصفة منزلية لا تسبب أي أضرار للاذن، نوضحها تفصيلا فيما يلي.
علاج شمع الأذن منزليا
تعتبر المادة الشمعية الموجودة داخل الأذن مادة حماية خلقها الله عز وجل لحفظ الأذن ومنع دخول الاتربة والملوثات الخارجية إليها، إلا أنه يوجد عدد من الأشخاص تزداد لديهم إفرازات المادة الشمعية مما ينتج عنها آلام شديدة، فإذا كانت المادة لا تسبب الألم يمكن التخلص من إفرازاتها الزائدة بمسح الأذن بمنديل من الخارج بين الحين والآخر، كما يمكن تنظيفها من الداخل قليلا بقطعة قطنية ملفوفة على خلة أسنان، لكن يجب الحذر من إدخال الخلة للداخل بشكل كبير التنظيف يكون خارجيا.
طريقة غسل الأذن منزليا
في حالة تكثف المادة الشمعية وزيادة الألم يمكنك الاستفادة من الطريقة التالية:
- يتم استخدام ماء مغلي مسبقا، ويترك ليبرد قليلا بحيث تكون درجة حرارة 40.
- ثم يتم وضع المحلول المائي في سرنجة بدون سن.
- يتم وضع المحلول في الأذن تدريجيا بمقدار واحد سم.
- ثم يتم سحب المحلول بالسرنجة مرة أخري وهكذا عدة مرات.
- نلاحظ خروج المادة الشمعية مع المحلول عند السحب من الأذن.
- لا يوصي بتكرار الوصفة كثيرا الا بتعليمات الطبيب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “مش هتنضفها عند دكتور مرة تانية” .. أسهل طريقة على الإطلاق لتنظيف الأذن من الشمع المتحجر في البيت بدون ألم وفي 3 دقايق بس .. هتنضفها وانت في بيتك!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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