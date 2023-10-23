«حاجة ولا في الخيال».. شاهد ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران معلومة من خبير هواتف أمريكي .. مش هتتخيل اللي بيعمله!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - معلومات خطيرة عن تفعيل وضع الطيران على الهواتف الذكية ربما لم ترد على ذهن الكثير من الأشخاص، فالبعض يعتقد أن وضع الطيران هو خاصية تم وضعها على الهاتف لكي يقوم الأشخاص بتفعيلها عندما يركبون الطائرة، لكن أهمية هذه الخاصية أعمق من تلك الأهمية حيث يوجد العديد من الاستخدامات التي يمكن أن نستفيد منها عند تفعيلها، ولذلك سنقدم لكم في هذا المقال أبرز الاستخدامات الخاصة بوضع الطيران على الهواتف.

تفعيل وضع الطيران على الهواتف واستخداماته

يعد وضع الطيران المتاح في الهواتف من الخواص التي تتميز بها الجوالات، ولعل أهم تلك الاستخدامات ما يلي :

عند تفعيل وضع الطيران يساعد ذلك في تسهيل وتسريع عملية الشاحن.

يُزيد ذلك من عمر بطارية الهواتف لأطول مدة ولا يحدث تسريب للشحن.

إذا كنت لا ترغب في استقبال أي مكالمات مزعجة أو لا تريد أن تستقبل الرسائل يمكنك أن تُفعل خاصية وضع الطيران لمنع وصولها إليك.

يمكن حماية والحفاظ على البينات المتعلقة بك على الهاتف من خلال تفعيل وضع الطيران.

تفعيل وضع الطيران في الجوالات على متن الطائرة

من المعروف أنه عند ركوب الطائرة يركز الطاقم الموجود بها على تنبيه جميع الراكبين على ضرورة تفعيل وضع الطيران، إلا أن الكثير من الأشخاص ربما لا يعرفون ما فائدة فعل ذلك علماً بأن السر وراء ذلك هو أنه عندما يقوم الأشخاص بتفعيل وضع الطيران لا يتسبب ذلك في حدوث أي تشوش على الشبكة التي يستخدمها طاقم الطائرة في التواصل مع الطواقم الموجودة على الأرض.