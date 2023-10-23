أسرة بالكامل ماتت بسببها !! .. مصيبة خطيرة تقع فيها الأمهات عند سلق البيض تحوله إلى سم قاتل .. اعرفيها قبل فوات الأوان!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكثير من الأمهات لديهم اعتقاد راسخ منذ الصغر أن تناول البيض بشكل مستمر يعطي طاقة كبيرة ويزيد من نمو الجسم ، ولذلك نجد أن العديد من الأمهات يقومون بطهي البيض بعدة طرق ليتم تناوله وخاصه للأطفال ، حيث أن هناك بعض الأطفال لا يفضلون تناول البيض وخاصه في السنوات الأولي ، ولذلك تقوم الأمهات بعمل البيض بطرق كثيرة ومختلفة ، ولكن هل خطر ببال احد منهن يوما أن تكون هذه الطرق غير صحية او انها تحول هذا البيض الصحي الي سم قاتل ؟! لذلك يجب الانتباه الي الطرق التي يتم بها طهي الطعام.
طريقه خطأ في طهي البيض
إن من طرق الطهى الخاطئة أن يتم سلق البيض مدة قليلة جدا بحيث لا يأخذ الوقت الكافي؛ مما يجعل البيض ما زال نيئا وغير مستوي وفي تلك الحالة عند تناول ذلك البيض يصيب من يتناوله بالتسمم، كما أن ترك البيض مدة طويلة جدا في الماء على النار أكثر من نصف ساعة فإن ذلك أيضا يضر من يتناوله؛ لذا يفضل عدم استخدام تلك الطريقتين واستخدام الطريقة الصحيحة.
طريقة طهي البيض بشكل صحيح
من ترغب في معرفة طريقة طهي البيض بالشكل الصحيح فإليك تلك الخطوات:
- نقوم بإحضار قدر من الماء به كمية مناسبة من الماء ونترك الماء حتى يغلي
- بعد ذلك نضع البيض في ذلك الماء بشكل تدريجي
- نقوم بإضافة كمية قليلة من الملح لهذا الماء
- يتم طهي البيض وسلقه عشر دقائق بحيث لا يزيد عن نصف ساعة.
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