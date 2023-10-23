“غلطة تدمر حياة أسرتك” .. مصيبة خطيرة تقع فيها الأمهات عند سلق البيض تحوله إلى سم قاتل .. اعرفيها قبل فوات الأوان!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مصيبة كبيرة ترتكبها الأمهات أثناء قيامهم بسلق البيض لأبنائهم حيث يقومون بعادة خطيرة ربما تُهلك حياة الجميع، فحينها يتحول البيض إلى سم قاتل بدلاً من استفادة الجسم بالفوائد المتعددة التي يحتوي عليها، لذلك وجب التنويه على ضرورة إتباع الطرق الصحية عند تحضير الطعام بشكل عام وبشكل خاص عند سلق البيض، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة جميع من في المنزل والحصول على أهم الفوائد المتواجدة في البيض.

الطريقة الخاطئة الشائعة أثناء سلق البيض

رغم سهولة تحضير البيض بشتى الطرق إلا أنه بمجرد أن تقوم بفعل هذه الطريقة الخاطئة يتحول البيض إلى سم يتسبب في حدوث تسمم غذائي لكل من يقوم بتناوله، وتتم هذه الطريقة من خلال عدم وضع البيض مدة كافية على النار بعد الغليان وينتج عن ذلك عدم نضج البيض من الداخل أي الصفار وبالتالي يُصبح البيض ضار جداً ومؤثر على الكبد بشكل كبير، لهذا السبب من المهم أن يتم وضع البيض المدة الكافية لتمام نضجه.

طريقة صحية لسلق البيض

يمكنك تحضير البيض وسلقه بطريقة سلمية حتى تحصل على فوائده وتجنب الأضرار الناجمة عن عدم نضج البيض بشكل جيد، وهذه الطريقة الصحيحة لسلق البيض :