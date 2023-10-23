“هترجعي شباب من تاني”.. ضعي “زيت الزيتون مع الكمون” بالطريقة دي وهتدعيلي… لن تستغني عنها بعد اليوم!!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث معظم النساء والفتيات عن الجمال والنضارة للحصول على إطلالة أكثر جاذبية عن طريق استخدام العديد من الوصفات والخلطات الطبيعية الفعالة للبشرة والجسم والشعر أيضاً، حيث يعاني الكثيرين من تساقط الشعر وتقصفه وهيشانه وهذا الأمر يشكل ضيق وانزعاج شديد لهذا نقدم لكم الحل الأمثل وهو وصفة زيت الزيتون مع الكمون التي تعد من أكثر الوصفات فاعلية لعلاج مشاكل الشعر المختلفة.

مكونات وصفة زيت الزيتون مع الكمون للشعر

تعتبر هذه الوصفة من أفضل الوصفات التي تساعدك في التخلص من مشاكل الشعر والعناية به بأقل التكاليف وبنتيجة مضمونة ومجربة، ولتحضير الوصفة يجب توفر هذه المكونات البسيطة والمتوفرة في كل بيت كالتالي:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.

نصف كوب ماء.

صفار بيضة.

خطوات تحضير وصفة زيت الزيتون مع الكمون للعناية بالبشرة والشعر

من المعروف أن لزيت الزيتون فوائد كثيرة للبشرة والشعر لما له من خصائص علاجية وصحية تساعد على علاج جميع مشاكل تساقط وهيشان الشعر بدون أي آثار جانبية، كما أن هذه الوصفة الجبارة تناسب جميع أنواع الشعر وجميع الأعمار، وإليكم الخطوات بالتفصيل كالتالي: