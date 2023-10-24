ضاع عمرنا واحنا بنحطه في مكان غلط .. ضع الراوتر فورًا في تلك الأماكن وستنبهر بسرعة النت .. النت عندك هيبقى زي الطلقة!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكثير منا يمتلك جهاز راوتر في المنزل وهذا يرجع الي الاحتياج الدائم الي وجود الانترنت ، وسهولة التعامل علي الانترنت من خلال شبكة الواي فاي ، ولكن يواجه العديد منا مشاكل كثيرة بسبب اعطال الواي فاي ، في بعض الاحيان ينقطع الانترنت لفترات طويلة ، او قد يكون هناك اتصال بالواي فاي ولكن الانترنت بطئ بشكل قد يعطل اي مهام يتم تنفيذها من خلال الانترنت ، ولذلك نجد ان الجميع يرمي اللوم في هذه المشاكل علي انه قد يكون حدث سرقة للانترنت ، ولكن في الحقيقة يكون السبب هو وضعية جهاز الراوتر ولعدة أسباب.
أنسب مكان لجهاز الراوتر
أثبت علماء التكنولوجيا وضعية جهاز الراوتر قد تكون ذات تأثير على قوة وضعف شركة الإنترنت لذا يجب وضعه بطرق صحيحة مختلفة كما يلي:
- يوضع جهاز الراوتر في أعلى مكان بالمنزل لإلتقاط إشارة قوية.
- إلتقاط موجات الإنترنت عن طريق القمر الصناعي.
- وضع جهاز الراوتر بعيداً عن أي معدن لجعله يعمل بشكل جيداً.
- عدم وضع الراوتر بجانب التدفئة.
- وضع الراوتر في مكان مفتوح حتى يتم توزيع الإشارة بشكل جيد في أنحاء المنزل.
- تعديل إعدادات واجهة جهاز الراوتر لتحسين وتقوية الإشارة.
أسباب إنقطاع الإنترنت
يشكو الكثير من مستخدمين الأنترنت من كثرة إنقطاع وبطئ شبكة الإنترنت الهوائية ويرجع ذلك إلى عدة أسباب مختلفة منها التالي:
- قد يكون جهاز الراوتر يحتاج إلى فني متخصص لمعاينته.
- قد يكون بسبب تأثيرات جوية من سقوط الأمطار والعواصف الشديدة.
- الإزدحام على الشبكة العامة بسبب إنقطاع الإنترنت.
- حدوث إنقطاع في الشبكة المحلية.
- كثرة الضغط من المستخدمين على الشبكة.
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