هتحققي حلمك اخيرا!! .. ضعي زيت الزيتون مع القرنفل ليلة واحدة قبل النوم علي هذه المناطق من جسمك ولن تستغني عنها طيلة حياتك .. ياريتني جربتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العديد من نساء العالم يتعرضن لمشاكل عديدة قد تصيبهم في الشعر او البشرة ، فإن تعرض البشرة والشعر المستمر للعوامل الخارجية مثل الاتربة والحرارة تجعل الشعر يتقصف بسهولة والبشرة دائما ما تصبح جافة ، ولذلك نجد عدد كبير من النساء يبحثون بشكل مستمر عن وصفات تكون من مواد طبيعيه تحمي وتعالج تلف الشعر وتعالج البشرة وتعطيها نضارة ، تأتي وصفة القرنفل مع زيت الزيتون القرنفل المعروف بفوائدها العظيمة الصحية للجسم والشعر بشكل عام، ويمكن تحضير هذه الوصفة بسهولة في المنزل باستخدام مكونات محددة . طريقة تحضير زيت الزيتون مع القرنفل المكونات:- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

عيدان القرنفل.

زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من النشا. طريقة التحضير: نبدأ بطحن عيدان القرنفل بعناية حتى تصبح ناعمة.

في وعاء، نضيف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون إلى القرنفل المطحون ونخلطهما جيدًا.

نضيف ملعقة صغيرة من النشا إلى الخليط ونقوم بالتقليب مرة أخرى.

في الخطوة الأخيرة، نضيف زيت جوز الهند ونخلطه جيدًا مرة أخرى.

يمكننا الآن تطبيق هذا الخليط على الشعر، من الجذور حتى الأطراف.

نترك الخليط على الشعر لمدة ساعة على الأقل لضمان امتصاصه بشكل جيد.

بعد ذلك، يمكنك شطف شعرك جيدًا. فوائد زيت الزيتون مع القرنفل تعزيز نمو الشعر: القرنفل يحتوي على مضادات التأ كسد والعناصر الغذائية التي يمكن أن تعزز نمو الشعر وتقويه عند دمجه مع زيت الزيتون، يمكن أن يساعد في تعزيز صحة فروة الرأس وتقوية الشعر.

القرنفل يحتوي على مضادات التأ كسد والعناصر الغذائية التي يمكن أن تعزز نمو الشعر وتقويه عند دمجه مع زيت الزيتون، يمكن أن يساعد في تعزيز صحة فروة الرأس وتقوية الشعر. مكافحة القشرة: القرنفل له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، وبالتالي يمكن استخدامه لمكافحة مشكلة القشرة وتهيئة فروة الرأس.

القرنفل له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، وبالتالي يمكن استخدامه لمكافحة مشكلة القشرة وتهيئة فروة الرأس. تحسين صحة البشرة: زيت الزيتون غني بالفيتامينات والأحماض الدهنية التي ترطب البشرة وتحسن مرونتها إذا تم استخدامه بالاشتراك مع القرنفل، يمكن أن يعزز من تفتيح البشرة وتقليل مظهر البقع الداكنة.

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