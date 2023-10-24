دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تناول هذا المشروب الخارق قبل النوم.. وشاهد ما سيحدث,

هناك العديد من المواد الطبيعية في المنزل، وغالبًا لا يعرف الكثير من الأشخاص فوائدها، وبدلاً من استخدامها يلجأون إلى الأدوية للحصول على الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، ومن أقدم الوصفات الطبيعية، التي تعتبر علاجًا سحريًا للعديد من الأمراض، هو تناول مشروب الليمون بزيت الزيتون خاصة عند النوم، وفوائده بحسب موقع “ويب طب”.

فوائد مشروب الليمون مع زيت الزيتون

يوجد الكثير من الفوائد لتناول مشروب زيت الزيتون مع الليمون ، ومنها:

فقدان الوزن

يعزز فقدان الوزن ويمنع تراكم الدهون في الجسم، لأنه يقلل الشهية ويسبب الشعور بالجوع، لأنه يحتوي على حمض الأوليك، والذي يتحول في الأمعاء الدقيقة إلى هرمون أوليو ليتانولاميد، أي هرمون الشبع.

الحفاظ على الكبد

يساعد على الحفاظ على الكبد ووظائفه، والكبد من أهم الأعضاء المسؤولة عن تنظيف الدم، كما أن الكبد مسؤول عن تحسين عملية الهضم، ومع شرب الليمون وزيت الزيتون، يصبح الكبد أكثر صحة ويقلل من خطر الإصابة بالتهاب الكبد.

تفتيت الحصوات في الكلى

يفيد في تفتيت حصوات الكلى، ومن خلال زيت الزيتون تنتقل حصوات الكلى إلى المثانة لتخرج بسهولة عن طريق التبول.

التخلص من الإمساك

يساهم مشروب الليمون مع زيت الزيتون على تسهيل حركة المعدة ومنع جفاف البراز في القولون في الليل.

يقضي على قرحة المعدة

يساعد على الهضم بشكل أفضل عن طريق تحفيز عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي منع تقرحات المعدة.

مفيد لمرضى السكري

يساعد هذا المشروب في الحفاظ على مستويات السكر في الدم منخفضة.

يعالج التجاعيد

يساعد على تجديد وإصلاح خلايا البشرة، وكذلك الحماية من التجاعيد.

حماية من أمراض القلب

بما أن هذا المشروب يحتوي على مضادات الأكسدة، فإن خطر الإصابة بأمراض القلب ينخفض.

.