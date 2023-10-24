ضاع عمرنا كله واحنا بنستخدمها غلط .. ٧ إستخدامات سحرية لقصافة الأظافر لم تكن تعلمها من قبل .. مطلعتش للقص زي ما كنا فاكرين!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يحدث كل يوم ظهور اكتشاف جديد من حولنا ولعل كل اكتشاف يسهل علينا الكثير في انجاز مهامنا اليومية ، وليست الاكتشافات فقط في ظهور ادوات جديدة او اختراع اشياء جديدة ، فقد يكون هناك اكتشافات موجودة في ادوات يتم اسخدامها منذ سنوات عديدة ، ومن اشهر هذه الاكتشافات في وقتنا هذا هي قصافة الاظافر ، الذي اعتاد الجميع ان يتم استخدامها بشكل اساسي في تقليم الاظافر وفي بعض الاحيان يتم استخدامها في تنظيف الأظافر ، ولكن ظهر العديد من الاستخدامات التي تتم بواسطة قصافة الاظافر .

إستخدامات سحرية لقصافة الأظافر

تعد قصافة الأظافر معدن صغير لكن بها فتحات وبروز موجودة يمكن الإستفادة منها حتى لا نقوم بإشتراء أدوات أخرى، لذلك يوجد عدة إستخدامات مفيدة لها في عدة مجالات مختلفة يمكن الأستفادة منها كما سنذكر كما يلي:

تستخدم في الأعمال اليدوية بالخيوط حيث تضع هذا الخيط في هذه الفتحة وإمداد الخيط وتوصيله بجانب البكرة لمنع فك البكرة أثناء أعمال الكروشية.

أستخدام اللسان الحديدي للقصافة كحامل للهاتف المحمول.

إستخدام اللسان الحديدي للقصافة لفك وربط المسامير بسهولة عند غياب وجود مفك في المنزل.

إستخدام الجزء المنحني بالقصافة في فتح الزجاجات الخاصة بالمياه الغازية والبرطمانات.

تستخدم كحامل لأعوام البخور من خلال الفتحة المخصصة.

إستخدام قصافة الأظافر بدلاً من قصافة الأسلاك الكهربائية لإزالة البلاستيك الموجود على الأسلاك الكهربائية.

تستخدم في فتح العلب الكرتونية المغلقة بشريط بلاستيك بدلاً من القطر الحديدي.

طرق يجب إتباعها للحفاظ على قصافة الأظافر

يوجد عدة نصائح للحفاظ على قصافة الأظافر ومنها ما يلي: