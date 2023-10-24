دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هتعرف سبب قلقك بليل.. خطأ قبل النوم يسبب الاستيقاظ في ساعات متأخرة,

دائما نتعرض للاستيقاظ متأخرا وذلك بسبب بعض الأخطاء التي نقوم بعملها قبل النوم والتي بدورها تسبب القلق والاستيقاظ في أوقات متأخرة، ومن أهم الأشياء التي قد تسبب هذا القلق هي الجلوس على شبكات التواصل الاجتماعي حيث أننا أصبحنا لا نفارق الهاتف الجوال بسبب مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها أما في المحادثات أو مشاهدة الفيديوهات وغيرها من العادات الأخرى وهذا الأمر قد يسبب لك بعض الأضرار في النوم.

سبب الاستيقاظ لساعات متأخرة من الليل

العديد من الدراسات الجديدة التي بنيت على دراسة أضرار وسائل التواصل الاجتماعي أكدت أن الجلوس على هذه المنصات قد تجعلك تستيقظ لساعات طويلة جدا ليلا، مما يسبب لك القلق وعدم النوم بطريقة صحية حيث في حال كنت تقوم بنشر محتوى قبل النوم بساعة فهذا يقلل من النوم ما يصل ألى 3 ساعات.

كما أيضا هناك العديد من الباحثون الذين قاموا بعمل دراسات على أكثر من 51 ألف من مستخدمي Reddit في الفترة الزمنية ما بين 2005 إلى 2021 هذه الدراسات ركزت على معرفة أثر الفترة أو وقت الذي تم نشر فيها المحتوى على فترة بقائهم على الموقع، بالإضافة أيضا قاموا بتحليل أكثر من 236 مليون مشاركة في فترة ما تقارب 16 عام وقد قاموا بتحديد عدد المنشورات التي تم نشريها الوقت النوم.

توصلت النتائج إلى أن العديد من مستخدمي هذا الموقع عندما يقوم بنشر محتوى ما يظل جالسون ومتوترين ولا يستطيعون النوم من ساعة إلى ثلاث ساعات عن ميعاد نومهم الطبيعي.

أضرار الاستيقاظ في ساعات متأخرة

كيف تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي على النوم

قامت الأبحاث على ما هي الأسباب التي تسبب التأخر في النوم أو القلق عند استخدام هذه التطبيقات قبل النوم بساعة وكانت الأسباب:

خلل في الساعة البيولوجية حيث عندما تقوم بالتركيز على شاشة الهاتف فإن الأضواء تؤثر على الساعة البيولوجية وعدم استجابتها.

بذلك يظل المستخدمين التطبيق مستيقظون بعد أوقات نومهم الطبيعية خلال النشر ليلا وخاصة عندما يكون على المواقع التي يكون عليها تفاعل كبير، وفي وقتنا هذا أصبح من المعتاد الجلوس على هذه المواقع قبل النوم لساعات متأخرة مما يسبب القلق الشديد في النوم، كما أيضا يمكن أن يظل المستخدم مستيقظا إلى اليوم التالي منتظر التفاعل أو مشاهدة الأحداث، لذلك من المهم عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خاصة قبل ساعة من النوم حتى تستطيع الحصول على نوم طبيعي دون قلق كما أيضا تستطيع زيادة التركيز وتستقبل اليوم الثاني بنشاط وبدون أي توتر أو قلق.