«ولا الجن الأزرق يعرفها».. هل تعلم ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران معلومة من خبير هواتف أمريكي .. إزاي عايشين ومنعرفش!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في هذا الوقت يحدث العديد من الضغوطات علي الكثير من الاشخاص ، ويكون هناك تواصل مستمر مع العالم من حولنا ، فقد يكون احد منا بعد الانتهاء من كل هذه الضغوطات يفضل ان يأخذ وقت مريح دون الابتعاد عن الهاتف الذي اصبح ويلعب دور هام في حياتنا اليومية ، وفي نفس الوقت لا نرغب في التواصل مع احد ، وهذا ما تتيحه الهواتف عبر بعض الخواص المميزة ، ومن هذه الخواص خاصية وضع الطيران التي كان يعتقد البعض أنه يقتصر على تفعيله أثناء السفر بالطائرة فقط، لكن هذا خاطئ بل يوجد مميزات عديدة لهذه الخاصية ، ومنها الذي يساعد علي عدم تلقي المكالمات رغم تشغيل الهاتف.

مميزات خاصية وضع الطيران بالجوال

تتعدد مميزات تفعيل هذه الخاصية بالهاتف المحمول حيث عند تنشيط وضع الطيران تعمل على ما يلي:

عند إيقاف تشغيل البلوتوث يتم حماية بيانات الهاتف.

تعمل على تسريع عملية شحن البطارية بوضع الطيران.

عند إختيار وضع الطيران يتم إيقاف تشغيل البلوتوث تلقائياً.

أهمية إستخدامات خاصية وضع الطيران

تستخدم شركات الطيران خاصية وضع الطيران في توجيه المسافرين إلى تفعيلها بعد الصعود على متن الطائرة لحظر المكالمات والرسائل أثناء السفر بالطائرة لكن من المهم الإستفادة من هذه الخاصية في عدة إستخدامات أخرى منها ما يلي كالآتي: