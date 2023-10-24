دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة عمل الفطائر المحشية السريعة تعرفي على الطريقة والمكونات..وجبه عشاء طرية وبطعم لذيذ,

تعتبر الفطائر المحشية من الأطباق اللذيذة والسهلة التي يمكن تحضيرها في أي وقت كوجبة إفطار خفيفة ولذيذة أو وجبة عشاء مميز، فهي تتكون من بعض المكونات التي توجد في كل منزل لذلك فهي لا تحتاج للكثير من التكاليف، كما أنها أيضًا يمكن حشوها بالعديد من الحشوات المختلفة سواء الجبنة بأنواعها المختلفة، أو اللحمة المفرومة، وذلك حسب الرغبة، لذلك ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كيفية تحضير الفطائر المحشية في المنزل والتي يتم إعدادها على المقلاة دون الحاجة لدخول الفرن بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات الفطائر المحشية بالجبنةإليكم الآن طريقة عمل الفطائر المحشية بالجبنة بخطوات بسيطة وسهلة وهي التي تتمثل في اتباع الآتي:

المكونات:

طريقة عمل الفطائر المحشية السريعة بعجينة قطنية وطرية وبطعم لذيذ في المنزل لوجبة العشاء

كوب واحد من الدقيق.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من الزيت.

نصف ملعقة من السكر.

رشة من الملح.

زيت للقلي.

كوب من الجبن الرومي المبشور.

نصف كوب من الجبن الموتزاريلا.

طريقة التحضير والإعداد

في البداية يتم إحضار وعاء مناسب.

أنخلي بداخله الدقيق، ثم أضيفي إليه رشة الملح والخميرة والسكر.

بعد ذلك قومي بالخلط الجيد لهذه المكونات الجافة حتى تتجانس.

بعد ذلك أضيفي الزيت النباتي.

ثم أضيفي اللبن الحليب بشكل تدريجي مع التقليب والعجن بشكل مستمر حتى يتم التجانس والحصول في النهاية على عجينة ناعمة طرية ومتماسكة.

بعد ذلك يتم وضع العجينة في وعاء مناسب وتغطى وتوضع في مكان دافئ حتى تختمر لمدة ساعة.

بعد ذلك قومي بتقطيع العجينة لعدة كرات.

أفردي كل كرة من هذه الكرات ثم قومي بوضع كمية مناسبة من الجبن الرومي مع الجبن الموتزاريلا ويتم غلق العجينة بشكل جيد حتى تصبح على شكل نصف دائرة أو مثلث وذلك حسب الشكل المطلوب.

كرري هذه الخطوات مع باقي كمية كرات العجينة التي تم تجهيزها.

ثم يتم رفع مقلاة مناسبة الحجم وتترك على النار حتى تسخن تمامًا.

أضيفي بالمقلاة القليل من الزيت ثم ضعي الفطائر في المقلاة واتركيها على نار هادئة حتى تنضج تمامًا ويتغير لونها إلى اللون الذهبي.

احرصي على التقليب المستمر للفطائر حتى تنضج من جميع الاتجاهات وتحصل على هذا اللون بشكل كامل.

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طريقة عمل الفطائر المحشية السريعة بعجينة قطنية وطرية وبطعم لذيذ في المنزل لوجبة العشاء