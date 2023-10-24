«متخليش حد يضحك عليك » …وزارة التموين توضح حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين…اعرف اللي ليك واللي عليك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الواقع، تهدف الحكومة المصرية دائمًا إلى تقديم الدعم للمواطنين من خلال برنامج التموين وقد تم الإعلان مؤخرًا عن إضافة مبلغ 100 جنيه على بطاقات التموين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتقديم الدعم والتخفيف من العبء على المواطنين يتيح برنامج التموين للأسر المستحقة الحصول على مجموعة من المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة من قبل الحكومة هذه المنتجات تشمل مواد غذائية مثل الأرز والزيت والسكر، وتلعب دورًا هامًا في تلبية احتياجات الأسر وتوفير الأمان الغذائي، تم إعلان إضافة 100 جنيه على بطاقات التموين في شهر نوفمبر الحالي، وهذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المستمرة لدعم الأسر وتعزيز رفاهيتهم هذا الإجراء سيكون له تأثير إيجابي على حياة الكثير من المواطنين في مصر وسيساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

هل تم إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين بالفعل؟

تم تداول الكثير من الشائعات حول إضافة مبلغ نقدي يبلغ 100 جنيه على بطاقة التموين اعتبارًا من نوفمبر الحالي ومع ذلك، بعد التحقق الشامل من صحة هذه الأقوال، قامت وزارة التموين بإنهاء الجدل حول هذا الموضوع بشكل رسمي وأكدت الوزارة أن الأنباء المنتشرة حول زيادة بطاقة التموين غير صحيحة تمامًا، وأنه لن يتم إضافة أي مبالغ مالية إلى تلك البطاقات.

لذلك، يجب على المواطنين عدم التصديق في هذه الشائعات، وإذا تم نشر أي خبر متعلق بهذا الموضوع، فإنه سيتم إصدار بيان رسمي على الفور من قبل الجهات المختصة وسيتم الإعلان عنه عبر النشرات الإخبارية التلفزيونية يجب توخي الحذر والاعتماد على المصادر الرسمية لمعرفة التفاصيل الحقيقية حول هذه القضية تناقل الأخبار غير الدقيقة يمكن أن يؤدي إلى انتشار البلبلة والارتباك بين الناس.