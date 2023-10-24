«مليار مبروك قدم دلوقتي».. وظائف خالية اليوم من غير خبرة بمرتبات 5000 جنيه غير الحوافز والتأمينات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حاليا تعمل الحكومة المصرية بجد لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وتشجيع القطاع الخاص على توظيف الكثير من الشباب. يلعب وزارة الشباب والرياضة دورًا هامًا في توجيه الشباب نحو فرص العمل وتقديم المساعدة في البحث عن وظائف. من خلال موقعنا الإخباري، نقدم للزوار معلومات حول الوظائف المتاحة في مصر بانتظام، سواء كانت هذه الوظائف في القطاع الخاص أو القطاع العام.

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تُعلن شركة إيدين لإدارة المرافق، التابعة لمجموعة حسن علام القابضة، عن وظائف شاغرة في مجموعة متنوعة من المواقع، بما في ذلك القاهرة، والجيزة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وفي المحافظات والمدن في منطقة الدلتا. إليكم التفاصيل:

فني تبريد وتكييف مركزي.

فني كهرباء (تحكم، وجهد متوسط ومنخفض).

فني تيار خفيف ونظم إدارة المباني.

فني سباكة.

فني ميكانيكا مضخات.

فني ميكانيكا ديزل.

متطلبات الوظيفة:

مؤهلات متوسطة أو خبرة عمل سابقة لمدة عامين على الأقل لأولئك الذين ليس لديهم مؤهلات تعليمية.

الخبرة المهنية مرغوبة.

الحد الأقصى للعمر 45 عامًا.

المزايا: