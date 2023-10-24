«معجزة ربانية حيرت الأطباء».. ورق الغار ستجعل بطنك مسطحا وشعرك كثيف وناعم خالي من الشيب ووجهك أبيض كالبدر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كثير من النساء يسعون للحصول على وزن مثالي، حيث يُعَد زيادة الوزن أمرًا مُزعِجًا للعديد من النساء والرجال، مما يجعلهم يبحثون عن طُرُق مُختلفة لمساعدتهم على الحصول على بطن مسطحة، والتخلص من الدهون، وشد الأرداف. وأحد الوسائل الأساسية التي تساعد في ذلك هو ورق الغار، الذي استُخدم منذ العصور القديمة ويُعَد فعّالًا للغاية للجسم، بالإضافة إلى ذلك يُساعد ورق الغار في الحصول على شعر طويل وكثيف بطريقة جذابة وساحرة، سنشرح كيفية تحضير مشروب ورق الغار في المنزل باستخدام أقل عدد من المكونات الممكنة، سنشرح أيضًا أهمية ورق الغار.

ومن الجدير بالذكر أن فوائد مشروب ورق الغار ملحوظة:

المكونات:

ورق الغار

ماء

ليمون

عود قرنفل

التحضير:

1. اغسلي ورق الغار جيدًا، ثم ضعيه في الماء حتى يغلي.

2. صبي هذا المشروب في كوب، ثم أضيفي القرنفل مع عصير الليمون واغطِ الكوب.

3. اشربي هذا المشروب كل صباح لتحقيق نتائج رائعة في غضون شهر واحد فقط، يساعد ورق الغار في التخلص من دهون البطن وشد الأرداف.

استخدام علاج ورق الغار للعناية بالشعر:

المكونات:

ورق الغار

ماء

زيت الزيتون

قطرات من زيت الجرجير

التحضير:

1. ضعي ورق الغار في وعاء واطحنيه باستخدام الخلاط، ثم أضيفي قطرات من الماء حتى يصبح ناعمًا، وقومي بالتحريك جيدًا.

2. أضيفي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وواصلي التحريك جيدًا.

3. أضيفي قطرات من زيت الجرجير إلى المكونات السابقة وامزجيها جيدًا.

4. ضعي هذا الخليط على فروة الرأس من الجذور حتى الأطراف واحمي الشعر.

5. اتركي هذه المكونات على الشعر لمدة 15 دقيقة وستحصلين على نتائج مذهلة في غضون شهر واحد فقط.