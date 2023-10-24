«فكرة بمليون جنيه»..لن تصدق ماذا يحدث عند رش الملح على باب المنزل؟ …ياريتني جربتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الماضي كان للملح قيمة هائلة، حيث كان يُتاجر به أونصة بأونصة مع الذهب، وكان يشعل حروبًا ويلهم سوقًا سوداء نشطة عبر أوروبا وآسيا، في الوقت الحالي، أصبح الملح سلعة تُنتج بكميات كبيرة ويتم إضافتها بشكل كبير إلى طعامنا، بشكل مدهش، هناك حقائق قليلة معروفة عن التوابل المفضلة للجميع، الملح، على الرغم من أن جسدنا يحتاج إلى الملح للوظائف السليمة، إلا أن الكمية المطلوبة قليلة للغاية، حيث يُقدَر بحوالي 186 مليجرام يوميًا، وهو ما يعادل العاشر من ملعقة صغيرة، ومع ذلك يصعب تجنب تناول كمية صغيرة من الصوديوم بسبب وجود الملح في معظم الأطعمة والمشروبات.

توصي المنظمات الصحية بحد أقصى يومي من 1.5 إلى 2.3 جرام للوقاية من مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم. ومع ذلك، يتناول معظم الناس الكثير بكثير. على سبيل المثال، يستهلك المواطن الأمريكي العادي حوالي 3.4 جرام (أو 1.5 ملعقة صغيرة) من الصوديوم يوميًا، وهو 18 مرة أكثر مما يحتاجه جسده للوظيفة السليمة، لذا إذا كنت ضمن هذه الفئة، فهذا يعني أنك تتناول الملح 18 مرة أكثر مما يحتاجه جسدك للعمل! كيفية رش المنزل بالماء والملح وفوائدها – موقع زيدا رش زوايا منزلك بالملح قد يجلب لك الحظ والسلام.

رش زوايا منزلك بالملح قد يجلب لك الحظ والسلام والازدهار. على مر العصور، لعب الملح دورًا في العديد من الأديان لتنقية الأشياء أو دفع الأرواح الشريرة. في التقاليد البوذية، يُستخدم الملح لصد الأرواح الشريرة، ويعرف الناس برش الملح على كتفيهم بعد الجنازات لضمان عدم متابعتهم من قبل الأرواح الشريرة. كما استخدمت ديانات الشنتو الملح لتنقية المنطقة؛ ولهذا السبب يُرش الملح في منتصف الحلبة قبل مباريات المصارعة السومو: لإزالة الأرواح الشريرة.