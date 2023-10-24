«صدمة غير متوقعة»..أفعى أناكوندا تبتلع رجل أثناء وقوفه على النهر بلمح البصر وعندما أستقر في أحشائها حدثت مفاجأة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خرج رجل بصحة جيدة من بطن أفعى الأناكوندا بعدما ابتلعته كاملاً، كيف حدث ذلك؟ ذهب ريتشارد هارتز إلى أمريكا الجنوبية لصيد أفعى الأناكوندا، على الرغم من صعوبة المهمة، قرر أن يتحمل المخاطر ليحقق رغبته، وسوف نتعرف من خلال المقال على التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

اتخذ ريتشارد هذا القرار بعد رؤيته إعلانًا على الإنترنت يقدم جائزة قدرها 50,000 دولار لأي شخص يتمكن من صيد أفعى الأناكوندا، لذا حزم حقائبه وسافر إلى أمريكا الجنوبية، وأثناء قيامه بالتجول على مياه نهر الأمازون، قام بعضم يده حتى نزفت الدماء ووضعها في النهر وهنا حدثت المفاجأة.

كانت هذه هي التفاصيل في لمح البصر، ابتلعت أفعى الأناكوندا الرجل وهو يقف على ضفاف النهر. وبمجرد أن استقر داخل معدتها، حدثت المفاجأة، شاهدوا نأمل أن نكون قد نجحنا في تقديم لكم كل التفاصيل والمعلومات.

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